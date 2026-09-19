Día del Empleado de Comercio 2026: cambiaron la fecha y hay una novedad para los trabajadores

Resumen para apurados
- FAECYS y cámaras empresarias acordaron en Buenos Aires trasladar el Día del Empleado de Comercio 2026 del sábado 26 al lunes 28 de septiembre para asegurar el descanso.
- La Ley 26.541 fija la fecha el 26 de septiembre, pero las partes usaron su autonomía colectiva para mover el festejo, estipulando que no podrá usarse como franco compensatorio.
- La medida provocará el cierre mercantil el 28 de septiembre y garantiza que la jornada se liquide bajo las pautas salariales de feriado establecidas por la legislación vigente.
El Día del Empleado de Comercio 2026 tendrá una modificación respecto de la fecha establecida originalmente por ley. Si bien la Ley 26.541 fija el 26 de septiembre como la jornada destinada a los trabajadores mercantiles, este año la celebración se realizará el lunes 28 de septiembre.
El cambio fue acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector. La decisión quedó formalizada mediante una circular y un acta firmadas el 7 de septiembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, los empleados alcanzados por la actividad mercantil tendrán el lunes 28 de septiembre los mismos alcances previstos por la normativa para la celebración del Día del Empleado de Comercio.
Por qué se trasladó el Día del Empleado de Comercio
La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio. En 2026, esa fecha cae sábado. Ante esta situación, FAECYS y las representaciones empresarias utilizaron su autonomía colectiva para acordar que la celebración se realice el lunes 28 de septiembre.
El traslado no modifica la fecha establecida por la ley. El 26 de septiembre continúa siendo oficialmente el día instituido para los empleados de comercio. Lo que se modificó para este año es la jornada en la que se llevará adelante la conmemoración.
El acuerdo tiene como objetivo que los trabajadores puedan celebrar su día con los alcances establecidos por la legislación vigente.
Qué pasa con el descanso semanal
Uno de los puntos específicos del acuerdo establece que el lunes 28 de septiembre no podrá utilizarse como franco compensatorio. La disposición fue incluida tanto en la circular emitida por FAECYS como en el acta firmada por las partes y se aplica a la fecha elegida para trasladar la celebración.
Por lo tanto, el día destinado a la conmemoración no puede superponerse con el descanso semanal compensatorio correspondiente al trabajador.
Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio 2026
El acuerdo establece que las remuneraciones correspondientes al Día del Empleado de Comercio deberán ajustarse a las normas laborales vigentes, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 26.541 y las disposiciones concordantes.
El acta no creó un régimen salarial especial diferente para este año. En cambio, determinó que deben respetarse los derechos y alcances establecidos por la legislación para esta jornada.
La documentación tampoco fijó un tratamiento particular diferente para los empleados que trabajen durante el lunes 28 de septiembre o para quienes no presten tareas. En ambos casos, las condiciones deberán ajustarse al marco legal vigente.
Cuál es la fecha del Día del Empleado de Comercio
La situación puede generar confusión porque existen dos fechas vinculadas a la celebración en 2026:
- 26 de septiembre: es la fecha establecida por la Ley 26.541 como Día del Empleado de Comercio.
- 28 de septiembre: es el lunes elegido mediante acuerdo entre FAECYS y las cámaras empresarias para realizar la celebración en 2026.