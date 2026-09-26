Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

¿Abrirán los supermercados y shoppings el Día del Empleado de Comercio?

La Ley 26.541 establece el descanso de los empleados de comercio, pero la situación de cada establecimiento puede variar de acuerdo con su personal y modalidad de funcionamiento. La normativa señala que los trabajadores comprendidos no deben prestar tareas y que la fecha se asimila a un feriado nacional a todos los efectos legales.