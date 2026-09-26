Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Resumen para apurados
- En Argentina, FAECYS y cámaras empresarias trasladaron el Día del Empleado de Comercio al lunes 28 de septiembre para garantizar el descanso de los trabajadores del sector.
- La Ley 26.541 fija la fecha el 26 de septiembre como feriado, pero al caer sábado se acordó moverla para no afectar la actividad comercial del fin de semana.
- Shoppings y supermercados podrían cerrar o modificar horarios; quienes presten servicios cobrarán un 100% extra, por lo que recomiendan consultar antes de comprar.
El Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, pero en 2026 la celebración se trasladará al lunes 28. La fecha genera dudas sobre la apertura de comercios, supermercados, mayoristas y shoppings.
Cada 26 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Empleado de Comercio, establecido por la Ley 26.541. La normativa dispone que la jornada tenga el mismo tratamiento que un feriado nacional para los trabajadores alcanzados.
Este año, como el 26 de septiembre cae sábado, la conmemoración fue trasladada al lunes 28 de septiembre mediante un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las entidades empresarias del sector.
La principal duda para los consumidores es qué ocurrirá con los locales comerciales, supermercados, mayoristas y shoppings durante esa jornada.
¿Abrirán los supermercados y shoppings el Día del Empleado de Comercio?
La Ley 26.541 establece el descanso de los empleados de comercio, pero la situación de cada establecimiento puede variar de acuerdo con su personal y modalidad de funcionamiento. La normativa señala que los trabajadores comprendidos no deben prestar tareas y que la fecha se asimila a un feriado nacional a todos los efectos legales.
Por ese motivo, muchos supermercados, hipermercados, mayoristas y shoppings suelen cerrar sus puertas durante la jornada, especialmente aquellos que dependen de trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.
Sin embargo, no significa necesariamente que todos los establecimientos del país deban permanecer cerrados. Algunos pueden funcionar con personal que no esté comprendido dentro del régimen correspondiente.
Por eso, para quienes tengan previsto realizar compras el lunes 28, la recomendación es consultar previamente los canales oficiales de cada supermercado, shopping o comercio para confirmar sus horarios de atención.
¿Por qué el Día del Empleado de Comercio se pasa al lunes 28?
La Ley 26.541 establece originalmente el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Cuando la fecha coincide con un fin de semana, las entidades sindicales y empresarias pueden acordar su traslado.
El objetivo del cambio es permitir que los trabajadores puedan contar con su jornada de descanso sin afectar una de las fechas de mayor actividad comercial. Existen antecedentes de acuerdos similares para trasladar la celebración cuando el 26 de septiembre coincide con sábado o domingo.
En 2026, el traslado alcanza al lunes 28 de septiembre, por lo que ese día tendrá el tratamiento correspondiente para los empleados comprendidos en el régimen.
¿Qué pasa si un empleado de comercio trabaja el lunes 28?
La legislación establece que los empleados comprendidos por el Día del Empleado de Comercio están eximidos de prestar tareas durante esa jornada. Además, el día tiene el tratamiento legal de un feriado nacional.
Si el trabajador no concurre a su puesto, no debe sufrir descuentos en su remuneración ni perder el presentismo por esa ausencia vinculada al descanso establecido.
En caso de que deba trabajar, corresponde la remuneración adicional prevista para una jornada trabajada durante un feriado, es decir, el pago de un 100% adicional sobre la jornada habitual, de acuerdo con el régimen aplicable.
Por lo tanto, quienes necesiten hacer compras el lunes 28 de septiembre deberán tener en cuenta que el funcionamiento de cada comercio puede ser diferente y verificar previamente si el establecimiento elegido estará abierto.