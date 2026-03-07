Está vigente la reforma laboral: ¿qué cambia para el trabajador?

Además, el Programa de Promoción del Empleo Registrado contempla la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación. A esto se suma el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y prevé beneficios adicionales para quienes registren trabajadores antes del 10 de diciembre de 2025 o incorporen ex monotributistas y ex empleados públicos.