Licencia de conducir, DNI y castraciones: los trámites que podrán hacerse en los barrios Juan XXIII y San Agustín

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acerca trámites de DNI, licencias y castraciones a los barrios Juan XXIII y San Agustín esta semana para descentralizar la atención vecinal.
- El Operativo Integral incluye quirófano móvil veterinario, puestos de salud y gestiones de la tarjeta SUBE mediante stands itinerantes que recorren distintos puntos de la capital.
- La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios esenciales y documentación oficial en zonas vulnerables, evitando traslados y agilizando la gestión comunitaria en la capital.
El Operativo Integral Municipal llegará esta semana a nuevos barrios del noreste tucumano. Desde este lunes y hasta el viernes, los vecinos podrán acceder a la gestión de trámites y servicios que, en otra oportunidad, deberían realizarse en otras locaciones. Los stands que se apostarán permitirán hacer consultas, participar del EcoCanje y solicitar algunos servicios de salud y de castración de mascotas.
Los puntos en los que se ubicarán los trabajadores municipales esta semana serán los barrios Juan XXIII, en la esquina de San Miguel y Bolivia, y San Agustín, en la plaza ubicada en pasaje Santa Mónica y Juan José Paso. La mayoría de las prestaciones se brindarán entre las 9 y las 12, aunque habrá que consultar específicamente los horarios de cada una.
Servicios municipales en el barrio Juan XXIII
Lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre
Durante toda la semana estará instalado en San Miguel y Bolivia el quirófano móvil de la Dirección de Población Animal, con servicios destinados al cuidado de animales de compañía.
Miércoles 30 de septiembre, de 9 a 12
Licencia de conducir: habrá atención para realizar trámites vinculados con el carnet de manejo.
DNI: se podrán efectuar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad.
SUBE: habrá atención para trámites relacionados con la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público.
Presupuesto Participativo: se brindará atención y orientación a los vecinos en el marco de este programa municipal.
BIR: el área participará del operativo con atención para los vecinos.
Inclusión: se ofrecerá asesoramiento y atención a cargo del área municipal.
Casa Azul: participará con sus prestaciones de atención y orientación sobre la Condición del Espectro Autista.
Niñez y Juventud: habrá atención a cargo del área durante la jornada.
Salud: durante la mañana se otorgarán turnos para atención con médico generalista y para los servicios de Enfermería, Obstetricia y Vacunación.
Ecografías: los estudios se realizarán desde las 14.
Jueves 1 de octubre, de 9 a 12
Licencia de conducir: se podrán realizar trámites relacionados con el carnet de manejo.
DNI: habrá atención para gestiones vinculadas con la documentación personal.
Corte de pelo: se brindará el servicio durante la jornada.
El Mercado en tu Barrio: los puestos del programa acercarán su oferta de productos a los vecinos del sector.
Presupuesto Participativo: habrá atención y orientación en el marco del programa municipal.
BIR: el área estará presente con sus servicios.
Bromatología: personal del área participará del operativo con prestaciones de su competencia.
Ecocanje: los vecinos podrán acercar materiales reciclables en el marco de las acciones municipales destinadas a promover prácticas sustentables.
PIA: el programa participará de la jornada con sus prestaciones.
Servicios municipales en el barrio San Agustín
Lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre
El quirófano móvil de la Dirección de Población Animal permanecerá durante toda la semana en la plaza ubicada en pasaje Santa Mónica y Juan José Paso, donde brindará servicios destinados a los animales de compañía.
Lunes 28 de septiembre, de 9 a 12
Licencia de conducir: habrá atención para realizar trámites vinculados con el carnet de manejo.
SUBE: se podrán efectuar gestiones relacionadas con la tarjeta de transporte.
DNI: habrá atención para trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad.
Presupuesto Participativo: se brindará atención y orientación a los vecinos del sector.
BIR: el área participará del operativo con sus servicios.
Salud: habrá un stand destinado a brindar prestaciones y atención sanitaria a los vecinos.