Licencia de conducir, DNI y castraciones: los trámites que podrán hacerse en los barrios Juan XXIII y San Agustín

Los puntos en los que se ubicarán los trabajadores municipales esta semana serán los barrios Juan XXIII, en la esquina de San Miguel y Bolivia, y San Agustín, en la plaza ubicada en pasaje Santa Mónica y Juan José Paso. La mayoría de las prestaciones se brindarán entre las 9 y las 12, aunque habrá que consultar específicamente los horarios de cada una.