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Licencia de conducir, DNI y castraciones: los trámites que podrán hacerse en los barrios Juan XXIII y San Agustín

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció cómo será el cronograma del operativo que acerca puntos de gestión de trámites a los vecinos de la capital.

Licencia de conducir, DNI y castraciones: los trámites que podrán hacerse en los barrios Juan XXIII y San Agustín
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acerca trámites de DNI, licencias y castraciones a los barrios Juan XXIII y San Agustín esta semana para descentralizar la atención vecinal.
  • El Operativo Integral incluye quirófano móvil veterinario, puestos de salud y gestiones de la tarjeta SUBE mediante stands itinerantes que recorren distintos puntos de la capital.
  • La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios esenciales y documentación oficial en zonas vulnerables, evitando traslados y agilizando la gestión comunitaria en la capital.
Resumen generado con IA

El Operativo Integral Municipal llegará esta semana a nuevos barrios del noreste tucumano. Desde este lunes y hasta el viernes, los vecinos podrán acceder a la gestión de trámites y servicios que, en otra oportunidad, deberían realizarse en otras locaciones. Los stands que se apostarán permitirán hacer consultas, participar del EcoCanje y solicitar algunos servicios de salud y de castración de mascotas.

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Los puntos en los que se ubicarán los trabajadores municipales esta semana serán los barrios Juan XXIII, en la esquina de San Miguel y Bolivia, y San Agustín, en la plaza ubicada en pasaje Santa Mónica y Juan José Paso. La mayoría de las prestaciones se brindarán entre las 9 y las 12, aunque habrá que consultar específicamente los horarios de cada una.

Servicios municipales en el barrio Juan XXIII

Lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre

Durante toda la semana estará instalado en San Miguel y Bolivia el quirófano móvil de la Dirección de Población Animal, con servicios destinados al cuidado de animales de compañía.

Miércoles 30 de septiembre, de 9 a 12

Licencia de conducir: habrá atención para realizar trámites vinculados con el carnet de manejo.

DNI: se podrán efectuar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad.

SUBE: habrá atención para trámites relacionados con la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público.

Presupuesto Participativo: se brindará atención y orientación a los vecinos en el marco de este programa municipal.

BIR: el área participará del operativo con atención para los vecinos.

Inclusión: se ofrecerá asesoramiento y atención a cargo del área municipal.

Casa Azul: participará con sus prestaciones de atención y orientación sobre la Condición del Espectro Autista.

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Niñez y Juventud: habrá atención a cargo del área durante la jornada.

Salud: durante la mañana se otorgarán turnos para atención con médico generalista y para los servicios de Enfermería, Obstetricia y Vacunación.

Ecografías: los estudios se realizarán desde las 14.

Jueves 1 de octubre, de 9 a 12

Licencia de conducir: se podrán realizar trámites relacionados con el carnet de manejo.

DNI: habrá atención para gestiones vinculadas con la documentación personal.

Corte de pelo: se brindará el servicio durante la jornada.

El Mercado en tu Barrio: los puestos del programa acercarán su oferta de productos a los vecinos del sector.

Presupuesto Participativo: habrá atención y orientación en el marco del programa municipal.

BIR: el área estará presente con sus servicios.

Bromatología: personal del área participará del operativo con prestaciones de su competencia.

Ecocanje: los vecinos podrán acercar materiales reciclables en el marco de las acciones municipales destinadas a promover prácticas sustentables.

PIA: el programa participará de la jornada con sus prestaciones.

Servicios municipales en el barrio San Agustín

Lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre

El quirófano móvil de la Dirección de Población Animal permanecerá durante toda la semana en la plaza ubicada en pasaje Santa Mónica y Juan José Paso, donde brindará servicios destinados a los animales de compañía.

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Lunes 28 de septiembre, de 9 a 12

Licencia de conducir: habrá atención para realizar trámites vinculados con el carnet de manejo.

SUBE: se podrán efectuar gestiones relacionadas con la tarjeta de transporte.

DNI: habrá atención para trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad.

Presupuesto Participativo: se brindará atención y orientación a los vecinos del sector.

BIR: el área participará del operativo con sus servicios.

Salud: habrá un stand destinado a brindar prestaciones y atención sanitaria a los vecinos.

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