Septiembre Musical: el Tucumán Danza reunirá esta tarde a 6.000 bailarines

En el ciclo Cultura Bar, a las 13 están anunciados en Lo de Vena (Ruta 341 - km24, Raco) tanto Los Cuatro Cantores del Alba y su Mariachi (Jorge Avendaño, Daniel Heredia, Cristian Llahura, Guillermo De Mingo y Mario Páez) como Los Mogoteños (el dúo de los hermanos Santiago y Horacio Viaña). A la misma hora, en el Rancho Candelaria de Amaicha del Valle actuará Ahí Va El Tábano (Omar Flores, Marco Soria y Mariela Pometti); donde por la noche, desde las 21, se presentará Luis Gómez Salas con canciones propias de funk, rock, jazz, pop y tango.