Septiembre Musical: el Tucumán Danza reunirá esta tarde a 6.000 bailarines

El Septiembre Musical (SM) incorporó, hace varias ediciones, un evento que se transformó en un clásico convocante de su cartelera anual. Hoy, desde las 17, la danza y la música folclórica volverán a ocupar la Plaza Independencia y sus calles adyacentes en una nueva edición del Tucumán Danza, en una propuesta reunirá a más de 6.000 bailarines pertenecientes a 247 academias de la provincia y escuelas de baile invitadas especialmente de Córdoba, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires y Santa Cruz. La fiesta es con entrada libre y gratuita.
La grilla abrirá con una veintena de cantantes de los Valles Calchaquíes que protagonizará la Marcha de las Copleras, cuyo recorrido comenzará en la intersección de Mendoza y 25 de Mayo, rodeará la plaza y finalizará frente a Casa de Gobierno.
A las 18, en las calles de toda la zona tendrá lugar la interpretación colectiva de danzas folclóricas argentinas por las alumnas, alumnos y profesores de las distintas academias, con libertad de abordar las piezas en forma tradicional, estilizada o libre, pero siempre respetando las pautas musicales y coreográficas generales. Así, cada grupo dará su aporte distintivo sobre un base común.
En el acompañamiento a los bailarines, cantarán Fabio Toledo, Daniela Cayos, Nacho Cuéllar, Andrea Medina, Mariano Jarjal y Nancy Pedro (tendrá además a su cargo la dirección vocal), mientras que lo instrumental estará a cargo de Ariel Alberto en guitarra y dirección musical; Quique Yance en piano; Noelia Antelo en violín; Abelardo García en bajo; y Negro Burgo en batería y percusión. El repertorio estará integrado por 21 obras conocidas, como “La calladita”, “Semillita de cardón”, “Me presento Tucumán”, “Chacarera del agapó”, “Nostalgias tucumanas”, “La 7 de Abril”, “Fuego en Animaná”, “Si llega a ser tucumana”, “Luna tucumana”, “Al Jardín de la República” y “Juana Azurduy”, en un repaso del mapa sonoro nacional.
El baile dejará luego el protagonismo a la música, con intérpretes, solistas y conjuntos tucumanos que ocuparán el escenario en la explanada de la Casa de Gobierno. Por allí pasarán Luneros, Randeros, Adriana Tula, Emiliano Villagra, Mala Junta, Belén Herrera, Yuca Córdoba, Efecto Amapola, Cecilia Paliza, La Yunta y la Orquesta Plazoleta All Stars.
Opciones
El folclore sonará gratis en otros espacios dentro del SM. Desde las 16 se realizará el Festival Santa Ana en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esa localidad con las presencias de El Changuito Cantor, el Ballet Sangre Tucumana, Alma Criolla, Herencia de mi Pueblo, Alpachiri Folk, La Chaca 4, Tradición Folk y Ser Herencia. También participarán delegaciones artísticas de Alto Verde, Santa Ana, Río Seco y Famaillá.
En el ciclo Cultura Bar, a las 13 están anunciados en Lo de Vena (Ruta 341 - km24, Raco) tanto Los Cuatro Cantores del Alba y su Mariachi (Jorge Avendaño, Daniel Heredia, Cristian Llahura, Guillermo De Mingo y Mario Páez) como Los Mogoteños (el dúo de los hermanos Santiago y Horacio Viaña). A la misma hora, en el Rancho Candelaria de Amaicha del Valle actuará Ahí Va El Tábano (Omar Flores, Marco Soria y Mariela Pometti); donde por la noche, desde las 21, se presentará Luis Gómez Salas con canciones propias de funk, rock, jazz, pop y tango.
Ya con entrada paga, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) y con promoción 2x1 para los socios de Club LA GACETA Fra Tenori presentará su espectáculo “América”, en las voces de Miguel Marengo, Ramón Poliche y Fernando de la Orden. Interpretarán pop lírico de grandes clásicos internacionales.
También a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), se repondrá la obra teatral musical “Sombras”, de Los Tucu Teatro, que comienza con el reencuentro de un grupo de amigos de la infancia para celebrar el cumpleaños de Agustín, quien muere en circunstancias confusas, lo que genera recuerdos dolorosos y complejos.