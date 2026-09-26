“Te quedó ricota”: el accidente de cocina que sufrió Coco Carreño en vivo

Carreño reaccionó con sorpresa mientras su compañera de piso y licenciada en nutrición, Romina Pereiro, se reía desde atrás de las cámaras. “A ver, ¿por qué saltó tanto?”, dijo mientras se acercaba para ayudar, ya que Carreño tenía los guantes llenos de la mezcla. “Chicos, no me muestren al aire… es un montón”, dijo el cocinero, avergonzado por el comentario que le habían dado, mientras se dejaba quitar los restos de comida del rostro.