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“Te quedó ricota”: el accidente de cocina que sufrió Coco Carreño en vivo

El cocinero quedó expuesto mientras preparaba un pollo relleno al aire y pidió que lo ocultaran.

“Te quedó ricota”: el accidente de cocina que sufrió Coco Carreño en vivo
Captura de eltrece
Por Milagro Corbalán Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El cocinero Coco Carreño sufrió un blooper en vivo en "La cocina rebelde" al mancharse la cara con ricota mientras preparaba un pollo relleno.
  • El chef manipulaba el relleno entre risas sin notar el ingrediente en su rostro, por lo que su colega Jimena Monteverde debió advertirle y asistirlo al aire.
  • El cómico percance televisivo generó repercusión en redes, evidenciando los imprevistos y la espontaneidad propia de los programas culinarios en directo.
Resumen generado con IA

Mientras el cocinero y pastelero Coco Carreño preparaba el plato estrella del día en “La cocina rebelde”, sufrió un pequeño accidente. Junto a Jimena Monteverde se encontraba al aire trabajando en un delicioso pollo relleno. Pero el paso a paso y las bromas entre las explicaciones terminaron en un episodio que le generó algo de vergüenza a Carreño.

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El empresario gastronómico no se dio cuenta, sino hasta que le avisaron, de lo que le estaba pasando. En cuanto se enteró, pidió abiertamente que no lo transmitieran en vivo. Para superar el percance, necesitó de la ayuda de su compañera de programa, quien lo asistió para limpiarse el ingrediente que, inexplicablemente, había saltado hasta su cara.

El accidente de Coco Carreño con el pollo relleno

La preparación empezó tranquila y divertida. Carreño incluso tomó el pollo con el poco relleno que le había puesto y simulaba hacerlo bailar sobre la tabla de la mesada.

El pollo relleno en el que trabajaban llevaba una buena cantidad de pasta compuesta por espinaca, queso, hongos, sal, pimienta y ricota. Este último ingrediente fue el que terminó en el rostro de Carreño, sin que pudiera explicar cómo había llegado ahí. Mientras charlaban, Monteverde se percató del detalle y se lo advirtió. “Le quedó una ricota acá”, dijo la cocinera, señalando su propio rostro y casi riéndose.

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Carreño reaccionó con sorpresa mientras su compañera de piso y licenciada en nutrición, Romina Pereiro, se reía desde atrás de las cámaras. “A ver, ¿por qué saltó tanto?”, dijo mientras se acercaba para ayudar, ya que Carreño tenía los guantes llenos de la mezcla. “Chicos, no me muestren al aire… es un montón”, dijo el cocinero, avergonzado por el comentario que le habían dado, mientras se dejaba quitar los restos de comida del rostro.

Jimena Monteverde habló del estado de Mirtha Legrand

Monteverde ganó buena exposición gracias a su participación como responsable de las comidas que se sirven en el programa de Mirtha Legrand. Desde la internación de la conductora, la cocinera se convirtió en uno de los referentes consultados por los medios. Esta semana, Monteverde contó cómo la conductora transita sus días y qué es lo que desea más que nada.

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Ver televisión es una de las actividades que ocupan a la “Chiqui” mientras transita su estadía en el Sanatorio Mater Dei. “Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, contó Monteverde a la prensa. Además, señaló que la diva de los almuerzos pasa buenas noches y logra un buen descanso. Aunque no mantiene contacto directo con ella, se mantiene en contacto con la producción, la cual le da las noticias.

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