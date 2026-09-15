“Perdón, hija”: el insólito blooper de Darío Barassi que llevó a Emilia a tener su debut

Resumen para apurados
- Darío Barassi propició el debut televisivo de su hija Emilia en "¡Ahora caigo!" por Eltrece, tras romper su pantalón en vivo e invitarla al estudio.
- El percance ocurrió mientras imitaba el calzado de un concursante; el animador suele proteger la intimidad de sus hijas cubriendo sus rostros en redes.
- La aparición causó sorpresa en la audiencia, al quebrar temporalmente la habitual reserva del conductor sobre la exposición pública de su familia.
Darío Barassi vivió un insólito incidente al aire durante la emisión de ¡Ahora caigo! por Eltrece. El conductor rompió su vestimenta en pleno estudio, situación que dio pie al debut absoluto de su pequeña hija Emilia frente a las cámaras. El sorpresivo instante cautivó a la audiencia televisiva debido a la calidez familiar desplegada en la pantalla.
El percance sucedió cuando el animador intentaba comentar el calzado temático de Toy Story que lucía un concursante. Al agacharse para realizar una imitación, el pantalon cedió por completo provocando carcajadas generales entre los presentes. “¿Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor?”, desde el equipo de producción cuestionaron jocosamente la manio.
Un peinado salvador en vivo
Lejos de avergonzarse, el artista buscó la mirada de la niña de siete años presente en el estudio. El humorista se dirigió tiernamente a la pequeña para disculparse por el papelón realizado: “Emi, mi amor, ponete los anteojos. Perdón, hija, porque papá es así. Te amo, mi amor”. Aquel afectuoso gesto marcó la primera aparición de la primogénita dentro de un programa masivo.
Acto seguido, Darío Barassi solicitó auxilio a su descendiente para retocar la cabellera de un participante: “Vení un segundo, me viene bien el peine”. La joven aceptó la tarea entre aplausos mientras su padre bromeaba: “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse”. Tras finalizar la labor estilística, el conductor celebró emocionado el desempeño: “Ahí está perfecto, mi amor. Gracias, mi vida”.
La intimidad de las hijas y la crianza compartida
La exposición televisiva de Emilia sorprendió a los seguidores debido a la habitual postura protectora asumida por sus progenitores. El actor suele tapar el rostro de sus herederas mediante emojis en redes digitales para resguardar su privacidad. Tiempo atrás, el presentador justificó esta firme decisión personal: “Los ojos de mi hija, para mí son su intimidad y trato de preservarla al máximo”.
Meses atrás, el artista reflexionó sobre el rol paterno junto a su esposa Lucía Gómez Centurión durante una entrevista en formato podcast. El comunicador admitió la necesidad de replantear las tareas domésticas en la rutina con sus niñas Emilia e Inés: “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita”. Además, remarcó la trascendencia de involucrarse plenamente en la dinámica diaria del hogar. De manera contundente, concluyó definiendo la responsabilidad familiar: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”.