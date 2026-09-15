“Perdón, hija”: el insólito blooper de Darío Barassi que llevó a Emilia a tener su debut

Meses atrás, el artista reflexionó sobre el rol paterno junto a su esposa Lucía Gómez Centurión durante una entrevista en formato podcast. El comunicador admitió la necesidad de replantear las tareas domésticas en la rutina con sus niñas Emilia e Inés: “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita”. Además, remarcó la trascendencia de involucrarse plenamente en la dinámica diaria del hogar. De manera contundente, concluyó definiendo la responsabilidad familiar: “La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”.