Mirtha Legrand sorprende con su recuperación: cómo evoluciona tras la neumonía bacteriana

La “recuperación milagrosa” de Mirtha Legrand

Pallares contó que la conductora recibe atención kinesiológica dos veces al día y que también realiza ejercicios orientados a su recuperación respiratoria y motriz. “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión y está de buen humor”, relató el periodista al referirse a la evolución de la conductora.