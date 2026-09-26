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Mirtha Legrand sorprende con su recuperación: cómo evoluciona tras la neumonía bacteriana

La conductora, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras atravesar una neumonía bacteriana aguda y mostró una evolución favorable durante las últimas horas.

Sorprende la milagrosa recuperación de Mirtha Legrand
Sorprende la milagrosa recuperación de Mirtha Legrand Cadena 3
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand mostró una notable mejoría en las últimas horas en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada debido a un cuadro de neumonía bacteriana aguda.
  • La conductora de 99 años respondió con éxito al tratamiento con antibióticos y realiza sesiones diarias de kinesiología respiratoria y motriz, sentada y de buen humor.
  • Aunque su recuperación es calificada como milagrosa por su entorno, no tiene fecha de alta médica: los profesionales aguardan nuevos cultivos para definir su regreso a casa.
Resumen generado con IA

La salud de Mirtha Legrand mostró una evolución favorable durante las últimas horas. La conductora, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sido diagnosticada con una neumonía bacteriana aguda y comenzó una rutina de rehabilitación que generó sorpresa entre sus familiares y allegados.

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

El enojo de la familia de Mirtha Legrand por los rumores sobre su salud

Según informó el periodista Adrián Pallares en Intrusos, la conductora responde al tratamiento y atraviesa una etapa de recuperación que permitió modificar su rutina dentro de la institución. Actualmente recibe sesiones de kinesiología, permanece sentada parte del día y mira televisión desde su habitación.

El cambio en su estado de salud fue destacado por su entorno, especialmente después de los momentos de mayor complejidad que atravesó desde su internación.

La “recuperación milagrosa” de Mirtha Legrand

Pallares contó que la conductora recibe atención kinesiológica dos veces al día y que también realiza ejercicios orientados a su recuperación respiratoria y motriz. “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión y está de buen humor”, relató el periodista al referirse a la evolución de la conductora.

Además, señaló que la familia se encuentra sorprendida por la respuesta que tuvo Mirtha al tratamiento y definió el proceso como una “recuperación milagrosa”.

Uno de los factores que habría favorecido esta evolución fue la respuesta al tratamiento antibiótico indicado por los médicos luego de identificar la bacteria responsable de la infección.

Mirtha Legrand continúa internada y todavía no tiene el alta

Aunque durante las últimas horas circularon versiones sobre un posible egreso del Sanatorio Mater Dei, todavía no habría una fecha confirmada para el alta médica. 

Pallares pidió cautela respecto de esa posibilidad y explicó que los profesionales deben esperar los resultados de nuevos estudios antes de definir los próximos pasos. “Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo; pero va todo muy bien”, señaló el periodista.

Mientras continúa internada, Mirtha mantiene algunas de sus actividades habituales. Según la información difundida, pasa parte del día mirando televisión y siguiendo las noticias desde su habitación, además de continuar con las sesiones de kinesiología.

Por el momento, la evolución es favorable, aunque su equipo médico mantiene el seguimiento de su cuadro y aguarda los resultados de los controles bacteriológicos antes de determinar cuándo podrá regresar a su casa.

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