Festejo fatal en San Juan: un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada y su mellizo fue herido

La hipótesis del hecho

De acuerdo con las fuentes judiciales, la hipótesis que se baraja en la investigación es que el enfrentamiento habría comenzado cuando uno de los hermanos arrojó una piedra contra el auto en el que se encontraban los supuestos agresores. Allí, Uriel habría recibido una puñalada en el pecho y rápidamente fue trasladado de emergencia a un centro de salud de la zona, pero debido a la complejidad de su estado fue derivado al Hospital Rawson. A pesar de la premura, los médicos no pudieron salvarle la vida.