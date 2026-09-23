Festejo fatal en San Juan: un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada y su mellizo fue herido

Resumen para apurados
- Un joven de 17 años murió apuñalado y su mellizo fue herido tras una pelea a la salida de una fiesta estudiantil este lunes en Pocito, San Juan.
- El ataque ocurrió tras una disputa callejera en una finca. Un adolescente de 16 años se entregó a la Justicia y quedó alojado en un instituto de menores.
- La Justicia perita el arma secuestrada para esclarecer el hecho, mientras el Juzgado de Niñez define la situación procesal del único acusado.
Una Fiesta del Estudiante tuvo el desenlace más lamentable luego de que un joven de 17 años fuera asesinado a la salida del festejo en Pocito, en la provincia de San Juan. Su hermano mellizo también fue herido en una pelea que se habría producido en la madrugada del lunes. De acuerdo con los últimos reportes, el agresor sería un adolescente de 16 años que se presentó voluntariamente en la comisaría. El crimen dejó una profunda conmoción en la comunidad sanjuanina.
Un chico identificado como Uriel Alejandro Ríos Echegaray murió tras recibir una puñalada durante una pelea ocurrida a la salida de una celebración del Día del Estudiante alrededor de las 5:15 del lunes pasado. La reunión tuvo lugar en la Quinta Don Pedro, una finca en la zona de Médano de Oro, donde asistieron alrededor de 200 asistentes, la mayoría menores de edad de distintos colegios, entre los que se encontraba el Santa Teresita del Niño Jesús, institución de la cual la víctima y su hermano eran alumnos. Tras el evento, ambos habrían participado de una pelea callejera.
La hipótesis del hecho
De acuerdo con las fuentes judiciales, la hipótesis que se baraja en la investigación es que el enfrentamiento habría comenzado cuando uno de los hermanos arrojó una piedra contra el auto en el que se encontraban los supuestos agresores. Allí, Uriel habría recibido una puñalada en el pecho y rápidamente fue trasladado de emergencia a un centro de salud de la zona, pero debido a la complejidad de su estado fue derivado al Hospital Rawson. A pesar de la premura, los médicos no pudieron salvarle la vida.
Poco después ingresó por el mismo acceso de guardia su hermano, quien a los 15 minutos llegó en otra ambulancia. El adolescente presentaba heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y quedó internado. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.
El testimonio de la familia
Los padres de los hermanos comentaron su versión sobre lo ocurrido en las afueras de la finca de la calle Alfonso XIII, entre las calles 13 y 14. Según relataron, los jóvenes fueron atacados en medio de un enfrentamiento y sostuvieron que ambos habrían sido “emboscados”, aunque en un primer momento no pudieron identificar a los agresores.
Los dos muchachos trabajaban en un carro panchero. Según personas cercanas a la familia, uno de ellos había estado atendiendo hasta minutos antes de la medianoche y después se dirigió a la reunión junto a su hermano.
El sospechoso sería un menor de edad
La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, encabezada por los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz. Durante una conferencia de prensa, Ginsberg confirmó que en el lugar del ataque fue encontrado y secuestrado un cuchillo que será sometido a peritajes para determinar si se trata del arma utilizada en el crimen. Entre las primeras medidas, los investigadores establecieron analizar las cámaras de seguridad y tomar declaración a los testigos que presenciaron la pelea para reconstruir la secuencia e identificar a todos los involucrados.
Durante el lunes por la noche, poco después del crimen, un menor de 16 años se presentó voluntariamente en los Tribunales de San Juan. Este fue señalado como el presunto autor material del homicidio. Debido a que el sospechoso es menor de edad, intervino la jueza María Julia Camus, a cargo del Segundo Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Juan. Su abogado, Claudio Rodríguez, indicó que el adolescente quedó alojado en un centro para menores.
El último adiós a Uriel
“Está en un estado de ansiedad y de tristeza profunda”, aseguró el defensor en declaraciones a Radio Sarmiento.
Este martes por la mañana, familiares, amigos y compañeros despidieron a Uriel. El cortejo fúnebre pasó por la puerta del colegio al que asistía y luego sus restos fueron trasladados al cementerio San Miguel, donde fueron sepultados alrededor de las 11:30.
“La Comunidad Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús acompaña con profundo pesar a la familia de Uriel Ríos Echegaray ante su partida a la Casa del Padre”, expresó la institución educativa en su cuenta de Instagram.
También hubo mensajes de despedida de sus compañeros y allegados. “Uriel, danos fuerzas para salir adelante. Nos vas a hacer mucha falta”, escribieron personas cercanas al estudiante en las redes sociales.