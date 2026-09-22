Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

El entusiasmo puede llevarnos hacia otro lado si este no se mide en su intensidad. Muchas veces las decisiones apresuradas desbordan al zodíaco oriental que no puede prever las acciones de algunos signos que, en su ímpetu por los grandes proyectos y los avances agigantados, dejan por fuera las precauciones que pueden dar margen de maniobra cuando las ambiciones se vuelven cuesta arriba. Para el horóscopo chino hay un signo que deberá moderar sus pasiones antes de que ellas actúen por sí solas.