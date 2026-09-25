Lisandro Catalán cruzó a Jaldo por la ampliación presupuestaria: “Hipotecando el futuro de todos los tucumanos”

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo por el pedido de una ampliación presupuestaria de $1,32 billones y por la decisión de avanzar en un crédito de hasta $100.000 millones destinado a obras de infraestructura.