El peligro oculto al limpiar el inodoro: la mezcla de productos que puede liberar vapores dañinos

Resumen para apurados
- Expertos sanitarios advierten que mezclar lavandina con otros productos al limpiar el inodoro en el hogar genera vapores tóxicos peligrosos para la salud humana.
- El error común es aplicar desinfectante sobre suciedad previa. Organismos oficiales aconsejan limpiar primero con jabón, ventilar el ambiente y luego desinfectar.
- Seguir estas pautas previene intoxicaciones domésticas. Los especialistas aclaran que la desinfección diaria es innecesaria, salvo que conviva una persona enferma.
La clave está en respetar el orden de limpieza: primero hay que retirar la suciedad visible y, cuando sea necesario, realizar una desinfección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que la limpieza con agua, jabón o detergente permite eliminar gran parte de los gérmenes presentes en las superficies.
Cómo limpiar correctamente el inodoro
Uno de los errores más habituales consiste en aplicar directamente lejía o un desinfectante sobre una superficie que todavía tiene suciedad.
Según las recomendaciones del CDC, primero hay que limpiar para eliminar la suciedad y la materia orgánica y, después, desinfectar cuando sea necesario. Los restos presentes en la superficie pueden dificultar la acción del desinfectante.
Una rutina sencilla puede seguir estos pasos:
- Retirar primero la suciedad visible.
- Limpiar el inodoro con un producto adecuado para el baño.
- Enjuagar o retirar los restos del limpiador cuando corresponda.
- Aplicar el desinfectante de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Respetar el tiempo de contacto indicado por el fabricante.
El CDC advierte que determinadas mezclas pueden liberar vapores peligrosos. Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) también recomienda no combinar productos químicos de limpieza y mantener una adecuada ventilación mientras se utilizan.
Por este motivo, no es recomendable agregar lejía a un inodoro que todavía tenga restos de otro producto de limpieza.
¿Hay que desinfectar el inodoro todos los días?
Limpiar y desinfectar no son exactamente lo mismo. De acuerdo con el CDC, en la mayoría de las situaciones domésticas la limpieza habitual es suficiente para eliminar gran parte de los gérmenes.
La desinfección puede ser especialmente recomendable cuando una persona del hogar está enferma o cuando hay alguien con un mayor riesgo de infección.
Por eso, utilizar una mayor cantidad de productos no significa necesariamente conseguir una mayor higiene. La recomendación es elegir el producto adecuado, utilizarlo en el orden correcto, evitar mezclas y respetar siempre las indicaciones del fabricante.