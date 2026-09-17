Bicarbonato de sodio: estos son los usos del hogar para los que no sirve y pueden empeorar el problema

Por otra parte, la efervescencia generada al mezclarlo con vinagre tampoco posee la capacidad de deshacer los tapones de grasa, jabón o cabello en los desagües. Aplicar cantidades elevadas de este polvo en cañerías obstruidas puede empeorar el problema, ya que los residuos no disueltos forman un sedimento denso que bloquea el paso del agua con mayor severidad.