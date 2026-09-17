SociedadActualidad

Bicarbonato de sodio: estos son los usos del hogar para los que no sirve y pueden empeorar el problema

Un especialista en química derriba las creencias sobre sus propiedades blanqueadoras y desengrasantes. Por qué el carbón activado o el detergente son mejores opciones según el caso.

Bicarbonato de sodio: estos son los usos del hogar para los que no sirve y pueden empeorar el problema
Fuente: Casa de casa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un ingeniero químico advirtió en redes que el bicarbonato de sodio no sirve para destapar cañerías ni blanquear ropa, y su mal uso puede empeorar problemas hogareños.
  • El producto carece de agentes oxidantes y tensoactivos; al mezclarse con vinagre en desagües puede formar sedimentos densos que agravan las obstrucciones en las tuberías.
  • Expertos recomiendan sustitutos como carbón activado para absorber olores o percarbonato para la ropa, fomentando soluciones de limpieza basadas en la química real.
Resumen generado con IA

El bicarbonato de sodio alcanzó una gran popularidad como aliado imprescindible para resolver múltiples tareas de limpieza en el hogar. Se suele recomendar de forma habitual para remover manchas difíciles, neutralizar olores indeseados, retirar grasa acumulada y blanquear prendas de vestir con eficacia.

Por qué no hay que limpiar el oído: el tip que pocos conocen

Por qué no hay que limpiar el oído: el tip que pocos conocen

No obstante, su versatilidad cotidiana no garantiza resultados idénticos en cualquier tipo de superficie o problema doméstico. Según advierte el ingeniero químico Diego Fernández desde su canal de YouTube "Renovando con Ideas", este insumo requiere un uso consciente, ya que sus propiedades no funcionan de la misma manera para todas las necesidades de desinfección o mantenimiento.

Bicarbonato: por qué no siempre funciona

El hábito de colocar bicarbonato dentro de la heladera o los placares para erradicar olores resulta ineficaz porque el producto solo neutraliza compuestos ácidos por contacto directo, careciendo de capacidad para atrapar partículas en el aire. Para esta tarea, Fernández sugiere recurrir al carbón activado, cuya estructura porosa absorbe múltiples moléculas desagradables con mayor efectividad.

En cuanto a la remoción de grasas, el bicarbonato tampoco actúa como tensoactivo ni logra disolver los aceites en agua por sí solo. Al combinarlo con detergente, la acción limpiadora la ejecuta el jabón, mientras que el polvo aporta únicamente una leve fricción abrasiva para despegar la suciedad incrustada.

Bicarbonato en el lavarropas y para destapar cañerías

El empleo de bicarbonato en el lavarropas no genera un efecto blanqueador real debido a su falta de acción oxidante, a diferencia del hipoclorito o el percarbonato de sodio. Aunque este compuesto logra alterar ligeramente el nivel de pH en el agua.

Por otra parte, la efervescencia generada al mezclarlo con vinagre tampoco posee la capacidad de deshacer los tapones de grasa, jabón o cabello en los desagües. Aplicar cantidades elevadas de este polvo en cañerías obstruidas puede empeorar el problema, ya que los residuos no disueltos forman un sedimento denso que bloquea el paso del agua con mayor severidad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano
1

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
2

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
3

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
4

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana
5

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
4

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Yedlin con Wado de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa
5

Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

Más Noticias
Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Horóscopo chino: el único signo que deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el único signo que deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre, según Ludovica Squirru

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Comentarios