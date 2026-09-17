Bicarbonato de sodio: estos son los usos del hogar para los que no sirve y pueden empeorar el problema

Resumen para apurados
- Un ingeniero químico advirtió en redes que el bicarbonato de sodio no sirve para destapar cañerías ni blanquear ropa, y su mal uso puede empeorar problemas hogareños.
- El producto carece de agentes oxidantes y tensoactivos; al mezclarse con vinagre en desagües puede formar sedimentos densos que agravan las obstrucciones en las tuberías.
- Expertos recomiendan sustitutos como carbón activado para absorber olores o percarbonato para la ropa, fomentando soluciones de limpieza basadas en la química real.
El bicarbonato de sodio alcanzó una gran popularidad como aliado imprescindible para resolver múltiples tareas de limpieza en el hogar. Se suele recomendar de forma habitual para remover manchas difíciles, neutralizar olores indeseados, retirar grasa acumulada y blanquear prendas de vestir con eficacia.
No obstante, su versatilidad cotidiana no garantiza resultados idénticos en cualquier tipo de superficie o problema doméstico. Según advierte el ingeniero químico Diego Fernández desde su canal de YouTube "Renovando con Ideas", este insumo requiere un uso consciente, ya que sus propiedades no funcionan de la misma manera para todas las necesidades de desinfección o mantenimiento.
Bicarbonato: por qué no siempre funciona
El hábito de colocar bicarbonato dentro de la heladera o los placares para erradicar olores resulta ineficaz porque el producto solo neutraliza compuestos ácidos por contacto directo, careciendo de capacidad para atrapar partículas en el aire. Para esta tarea, Fernández sugiere recurrir al carbón activado, cuya estructura porosa absorbe múltiples moléculas desagradables con mayor efectividad.
En cuanto a la remoción de grasas, el bicarbonato tampoco actúa como tensoactivo ni logra disolver los aceites en agua por sí solo. Al combinarlo con detergente, la acción limpiadora la ejecuta el jabón, mientras que el polvo aporta únicamente una leve fricción abrasiva para despegar la suciedad incrustada.
Bicarbonato en el lavarropas y para destapar cañerías
El empleo de bicarbonato en el lavarropas no genera un efecto blanqueador real debido a su falta de acción oxidante, a diferencia del hipoclorito o el percarbonato de sodio. Aunque este compuesto logra alterar ligeramente el nivel de pH en el agua.
Por otra parte, la efervescencia generada al mezclarlo con vinagre tampoco posee la capacidad de deshacer los tapones de grasa, jabón o cabello en los desagües. Aplicar cantidades elevadas de este polvo en cañerías obstruidas puede empeorar el problema, ya que los residuos no disueltos forman un sedimento denso que bloquea el paso del agua con mayor severidad.