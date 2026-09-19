Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

Resumen para apurados
- En octubre, las empleadas domésticas de tareas generales cobrarán $3.981,19 la hora con retiro en Argentina, tras aplicarse una suba paritaria del 1,7%.
- La pauta responde a un acuerdo salarial cuatrimestral del 6,7% en cuotas y a la incorporación proporcional al básico del bono extraordinario de $20.000 otorgado en agosto.
- El esquema paritario sumará nuevos tramos de aumento en noviembre y diciembre, buscando mitigar la dispersión salarial entre las escalas oficiales y el mercado informal.
El personal de limpieza, según la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), no tiene una categoría propia dentro de la tabla de escala salarial. Su tarea se corresponde con el grupo de personal destinado a tareas generales, para el cual se contemplan tareas de lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, limpieza y, en general, toda tarea típica del hogar.
Se trata de la quinta categoría del personal de casas particulares y también la que recibe la paga más baja de todas. Aunque la Upacp establece un monto de referencia, en Tucumán, el personal doméstico está cobrando entre $5.000 y $10.000 la hora.
Aumento salarial para septiembre y octubre
En la última paritaria, se cerró un acuerdo que combina aumentos para todo el último cuatrimestre del año. Se oficializó un incremento del 6,7% aplicable en cuotas. Un 1,8% de incremento se aplicará al mes de septiembre; un 1,7% a octubre y, el 3,2% restante se dividirá en partes iguales e incrementará en noviembre y diciembre.
Por otra parte, en agosto se acordó un bono de $20.000 que se pagó de forma proporcional según las horas de servicio prestadas en la semana. El monto de referencia era aplicable a quienes cumplían más de 16 horas semanales. Este extra se deberá incorporar al básico en cuatro partes iguales en los salarios de septiembre a diciembre.
Costo por hora del personal de limpieza en octubre
Con el aumento del 1,7%, el personal para tareas generales, es decir, las empleadas que hacen limpieza, deberán cobrar $3.981,19 por hora en el caso de retirarse del lugar de trabajo. Quienes no se retiren del lugar de trabajo, en cambio, deberán recibir por hora $4.257,10.
Con la suma contemplada de los $5.000 que se entregarán a quienes corresponda –en concepto del 25% del bono otorgado en agosto–, los salarios mensuales quedarán en $493.412,06 para quienes trabajen con retiro y en $543.259,23 para quienes trabajen sin retiro.
Escalas salariales de septiembre 2026
Primera categoría: supervisor/a
Con retiro y mensual: $579.493,14
Sin retiro y mensual: $640.641,55
Segunda categoría: personal para tareas específicas
Con retiro y mensual: $541.402,49
Sin retiro y mensual: $597.854,36
Tercera categoría: caseros
Mensual: $529.261,78
Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas
Con retiro y mensual: $529.261,78
Sin retiro y mensual: $584.936,09
Quinta categoría: personal para tareas generales
Con retiro y mensual: $480.247,85
Sin retiro y mensual: $529.261,78