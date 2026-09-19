Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

El personal de limpieza, según la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), no tiene una categoría propia dentro de la tabla de escala salarial. Su tarea se corresponde con el grupo de personal destinado a tareas generales, para el cual se contemplan tareas de lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, limpieza y, en general, toda tarea típica del hogar.