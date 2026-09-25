Oscar 2027: la Academia decide cuál película representará al cine argentino
Un film de terror, un drama y dos documentales compiten por ser la carta de presentación argentina ante la Academia de Hollywood. La AACCA define este lunes al largometraje preseleccionado que buscará un lugar en los Premios Oscar 2027.
Son cuatro las producciones nacionales que buscan atajarse con la bandera argentina en el frente de la cinematografía mundial. Un film de terror, un drama y dos documentales serán los competidores por un lugar en la vidriera del mundo, entre los nominados al Oscar 2027. Este lunes 28 de septiembre, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) deberá decidir entre las cuatro películas preseleccionadas para representar al país en la carrera por el galardón a Mejor Película Internacional.
“El Partido”, “La Virgen de la Tosquera”, “Nuestra Tierra” y “Parque Lezama” son los largometrajes que pasarán por el análisis riguroso de la AACCA el próximo lunes para definir cuál de ellos participará para ser nominada a los Premios de la Academia. El organismo establecerá este lunes cuál será su carta de presentación de la cinematografía nacional, mientras que ya había determinado cuál sería la posible laureada en los Premios Goya, con “La Virgen de la Tosquera” a la cabeza.
Entre la ficción y el terror con proyección internacional
Las cuatro seleccionadas son las mismas que compitieron para ir a los Premios Goya: “El Partido”, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; “La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé; “Nuestra Tierra”, dirigida por Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella, donde la película de Casabé fue la victoriosa. Respecto a la cita del cine mundial, el filme basado en los cuentos de “El Carrito” y el relato homónimo de la escritora argentina Mariana Enríquez, incluidos en el libro “Los peligros de fumar en la cama”, vuelve a quedar como la favorita en los pronósticos.
La propuesta de Casabé, con guion de Benjamín Naishtat, sitúa su trama en el caluroso verano de 2001 en el conurbano bonaerense —pese a haber sido rodada en un 80% en suelo mendocino—. La historia sigue los pasos de Natalia, una adolescente poseedora de poderes sobrenaturales, dentro de un relato de iniciación atravesado por la crisis socioeconómica y el estallido social. La cinta llega respaldada por un sólido recorrido internacional: tuvo su estreno mundial en el prestigioso Festival de Sundance 2025, donde se alzó como la única representante latinoamericana, además de haber cosechado cuatro estatuillas en el BAFICI, una mención en Leeds y el premio a Mejor Fotografía en Sitges.
Miradas documentales con peso histórico y social
En la vereda documental, la competencia despliega dos miradas de enorme peso histórico y social. Por un lado se encuentra El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, distribuida por Disney. El film reconstruye en 91 minutos —el tiempo exacto que dura un encuentro futbolístico— el inolvidable Argentina vs. Inglaterra del Mundial de México 1986, con las secuelas de la Guerra de Malvinas como contexto sociopolítico. Basado en el libro de Andrés Burgo, el largometraje reúne por primera vez a protagonistas de ambos bandos frente a la pantalla, contando con los testimonios clave de Jorge Valdano y Gary Lineker como narradores principales, acompañados por figuras como Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti y Peter Shilton.
Por el otro lado, se destaca la esperada irrupción de Lucrecia Martel en el género de no ficción con Nuestra Tierra, una obra madurada a lo largo de más de 14 años de trabajo junto a la guionista María Alché. El punto de partida es un hecho de profunda resonancia local y regional: el asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar en Tucumán, ocurrido en 2009, y el extenso proceso judicial que le siguió. A través de este caso emblemático, Martel articula un riguroso examen sobre el racismo estructural y la problemática del despojo territorial que sufren las comunidades originarias en el país y en el resto de América Latina.
Cuándo se definirá la candidatura nacional
La nómina de aspirantes se completa con Parque Lezama, la adaptación cinematográfica con la que Juan José Campanella lleva a la pantalla grande la célebre pieza teatral de Herb Gardner. La película, producida por 100 Bares y disponible en el catálogo de Netflix desde marzo, traslada al cine una historia que permaneció once años en cartelera y superó los 600.000 espectadores en los escenarios de Argentina y España. Protagonizada por Eduardo Blanco y por el recordado Luis Brandoni —en lo que representó su última actuación en el cine—, la narración profundiza en la improbable pero entrañable amistad entre un militante comunista y un hombre conformista que comparten sus días en un banco del mítico parque porteño.
La definición de la candidatura nacional se llevará a cabo este lunes entre las 18 y las 20 en la sede de ArtHaus Central, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro que reunirá a las principales figuras de la industria audiovisual local. Asimismo, desde la presidencia de la AACCA adelantaron que durante la jornada se realizarán anuncios vinculados a la preservación del archivo cinematográfico argentino y se oficializará la lista de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Movilidad. La suerte está echada y la cinematografía argentina ya vela armas de cara a la 99.ª edición de los Premios de la Academia, cuya gala central tendrá lugar el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.