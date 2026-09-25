Oscar 2027: la Academia decide cuál película representará al cine argentino

La definición de la candidatura nacional se llevará a cabo este lunes entre las 18 y las 20 en la sede de ArtHaus Central, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro que reunirá a las principales figuras de la industria audiovisual local. Asimismo, desde la presidencia de la AACCA adelantaron que durante la jornada se realizarán anuncios vinculados a la preservación del archivo cinematográfico argentino y se oficializará la lista de beneficiarios del Programa de Apoyo a la Movilidad. La suerte está echada y la cinematografía argentina ya vela armas de cara a la 99.ª edición de los Premios de la Academia, cuya gala central tendrá lugar el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.