Netflix lanzó el tráiler de "Lo dejamos acá", la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti
Resumen para apurados
- Netflix presentó el tráiler de "Lo dejamos acá", filme con Ricardo Darín y Diego Peretti que llegará al streaming el 16 de octubre para retratar una terapia no convencional.
- Dirigida por Hernán Goldfrid y con guion de Emanuel Diez, la trama sigue a un psicoanalista que cruza límites con un escritor en crisis creativa, tensionando su vínculo clínico.
- La esperada reunión de Darín y Peretti debutará en el 74° Festival de San Sebastián antes de su lanzamiento mundial, consolidando la apuesta de Netflix por el cine nacional.
Netflix presentó el tráiler oficial de “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La dupla, una de las más esperadas del cine nacional, estará al frente de una historia que combina drama y humor alrededor de las sesiones de terapia.
Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción llegará al catálogo de la plataforma a nivel global el próximo 16 de octubre, después de su estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
En “Lo dejamos acá”, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de la psicología. Con la intención de obtener resultados diferentes, el profesional empieza a cruzar algunos límites con sus pacientes.
Su particular forma de trabajar parece dar resultado hasta que recibe en su consultorio a un nuevo paciente. Se trata de un escritor interpretado por Peretti, que atraviesa un fuerte bloqueo creativo y busca recuperar su capacidad para escribir.
A partir de ese encuentro, la dinámica entre ambos comienza a modificarse. La relación terapéutica bajo control empieza a tomar un rumbo inesperado y pone en tensión los límites que deberían existir entre profesional y paciente.
El tráiler muestra parte de ese vínculo y anticipa una película que combina drama y humor alrededor de las sesiones de terapia, las frustraciones personales y las dificultades que aparecen cuando las reglas comienzan a correrse.
La película tiene una duración de 97 minutos y fue producida en Argentina durante 2026. Cuenta con la dirección de Hernán Goldfrid, realizador de “Tesis sobre un homicidio”, “El jardín de bronce” y “Atrapados”, y un guión de Emanuel Diez.