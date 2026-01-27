Dos cuentos de Mariana Enríquez en una sola película

La historia capaz de sostenerse dentro de la película es, justamente, la que protagonizan Natalia y Diego, todo lo demás se cae. No sólo por el guión, sino también por la dirección. A excepción de la protagonista, muchos de los personajes en la película tienen un registro actoral diferente, con diálogos planos y sin personalidad, como es el caso de su abuela o sus amigas. En ocasiones hasta parecen ser sólo parte del decorado, haciendo destacar aún más la gran actuación de Dolores Oliverio, quien proviene de la danza, no del cine ni del teatro, y se mete con solvencia en la piel de Natalia. En ese sentido, historias como la del carrito, la del vecino e incluso la de la abuela y su vínculo con la brujería no impactan; al contrario, terminan resultando indiferentes.