Terror, celos y fuerzas sobrenaturales: "La virgen de la tosquera" representará a la Argentina en los Premios Goya 2027
La película basada en cuentos de Mariana Enríquez, fue elegida por la Academia de Cine Argentina para representar al país en los Premios Goya 2027. Combina terror, adolescencia y fuerzas sobrenaturales.
Resumen para apurados
- La Academia de Cine eligió este lunes a "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé, para representar a la Argentina como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2027.
- El filme, basado en cuentos de Mariana Enríquez, superó en una votación de dos etapas a obras de Lucrecia Martel, Juan José Campanella y la dupla Juan Cabral-Santiago Franco.
- Tras su paso por el Festival de Sundance, la coproducción inicia su campaña internacional buscando consolidar la presencia del cine de género argentino en la gala española.
"La virgen de la tosquera", la película dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat, fue elegida para representar a la Argentina en la competencia a Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.
La decisión fue anunciada este lunes por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Dolores Fonzi, ganadora del Goya a Mejor Película Iberoamericana en febrero pasado por "Belén", fue la encargada de comunicar la película seleccionada junto al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde.
Cómo fue la elección de "La virgen de la tosquera"
La selección se realizó mediante un proceso de votación dividido en dos etapas y contó con la participación de más de 700 integrantes de la Academia.
En la primera ronda, que se desarrolló entre el 20 de julio y el 24 de agosto, quedaron cuatro películas prenominadas: "El Partido", de Juan Cabral y Santiago Franco; "Nuestra Tierra", de Lucrecia Martel; "Parque Lezama", de Juan José Campanella; y "La virgen de la tosquera".
La segunda instancia comenzó el 25 de agosto y se extendió hasta el mediodía del domingo, cuando finalizó el plazo para que los miembros de la Academia emitieran sus votos.
Finalmente, fue la película de Casabé la elegida para competir por la representación argentina en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.
De qué trata La virgen de la tosquera
La película combina terror y drama y toma como punto de partida los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro "Los peligros de fumar en la cama", de Mariana Enríquez.
La historia está ambientada durante el verano posterior al estallido social de diciembre de 2001. Allí, Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires, atraviesan una situación marcada por el amor, los celos y el despertar sexual.
Las tres están enamoradas de Diego, un amigo de toda la vida. Sin embargo, la llegada de Silvia, una mujer mayor que conquista al joven, despierta los celos y la furia de Natalia. A partir de ese momento, la adolescente comienza a acercarse, guiada por su abuela Rita, a un mundo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.
El elenco está integrado por Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Agustín Sosa, Fernanda Echevarría y la actriz española Luisa Merelas. La película también cuenta con una participación especial de Dady Brieva.
Una película atravesada por el terror y la adolescencia
Con "La virgen de la tosquera", Laura Casabé volvió a explorar el género de terror después de haber dirigido Los que vuelven. En esta oportunidad, la propuesta combina los elementos sobrenaturales con una historia de amistad, despertar sexual adolescente y violencia, enmarcada en el clima de incertidumbre que atravesaba la Argentina a comienzos de los años 2000.
La producción es una coproducción entre Argentina, México y España, realizada por Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films.
El rodaje comenzó a fines de enero de 2024 y se extendió durante aproximadamente cuatro semanas en Mendoza. Luego continuó durante una semana y media en Buenos Aires, hasta finalizar a fines de febrero.
Una particularidad de la producción fue que buena parte de los escenarios del conurbano bonaerense que aparecen en la ficción fueron recreados en distintas locaciones mendocinas, entre ellas Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y la ciudad de Mendoza.
La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance en enero de 2025 y posteriormente llegó a los cines argentinos el 15 de enero de 2026. Ahora inicia un nuevo recorrido internacional como representante argentina en los Premios Goya 2027.