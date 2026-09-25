Apple indemnizará a usuarios de iPhone en Argentina: qué modelos están incluidos y cómo reclamar

Para calificar dentro de este colectivo, el acuerdo define formalmente como "Usuarios Argentinos" a aquellas personas físicas o jurídicas que tenían residencia en el país al 4 de febrero de 2020 —fecha exacta en que se inició la causa colectiva— y que hayan adquirido alguno de los productos elegibles. Un dato clave es que esta condición abarca tanto a dueños actuales como anteriores; por ende, no es obligatorio conservar físicamente el smartphone, pero sí se requerirá presentar el número de serie, el código IMEI o el MEID del equipo.