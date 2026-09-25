Apple indemnizará a usuarios de iPhone en Argentina: qué modelos están incluidos y cómo reclamar
Tras la homologación de un acuerdo judicial por una demanda colectiva iniciada por ADELCO, Apple creará un fondo millonario para indemnizar a los usuarios en Argentina que sufrieron pérdida de rendimiento en modelos antiguos de iPhone con actualizaciones de iOS 10.2 o 11.2.
Resumen para apurados
- Apple indemnizará con hasta U$S 3 millones a usuarios en Argentina por la ralentización de modelos antiguos de iPhone tras un acuerdo judicial impulsado por ADELCO.
- La demanda de 2020 denunció pérdida de rendimiento tras instalar iOS 10.2 u 11.2. El resarcimiento pagará hasta US$ 40 por equipo a través de un trámite digital.
- El pacto sienta un precedente clave para los consumidores locales frente a gigantes tecnológicos; los fondos no reclamados se donarán al Hospital Garrahan.
Aquellos argentinos que experimentaron una baja en el rendimiento de sus terminales luego de instalar las versiones de iOS 10.2, iOS 11.2 o posteriores (previas al 21 de diciembre de 2017) recibirán el resarcimiento de Apple. El gigante tecnológico deberá destinar unos U$S 3.000.000 para indemnizar a los consumidores que presentaron problemas con sus dispositivos. A través de formularios, los usuarios podrán constatar su situación y cobrar el reembolso correspondiente.
Apple destinará una cifra millonaria a un fondo de reparación luego de que un fallo judicial estableciera que la empresa debía resarcir a determinados usuarios de los modelos iPhone por un desgaste prematuro vinculado con actualizaciones del sistema. La demanda movilizada por la asociación Acción del Consumidor (ADELCO) se presentó el 4 de febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42.
Un beneficio de hasta U$S 40 por dispositivo
El pago de Apple fue homologado por la Justicia comercial y establece un beneficio de hasta US$ 40 por cada teléfono elegible, con un importe final sujeto a la cantidad de solicitudes aprobadas. El mecanismo deriva de la causa colectiva “Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario”, expediente COM 285/2020. Si bien el convenio cerró el litigio con alcance para el colectivo comprendido, la firma de la manzana no reconoció falta, culpa ni responsabilidad.
El resarcimiento se aplicará solo a los aparatos que registraron un deterioro en el funcionamiento mientras utilizaban la entrega de iOS 10.2 o una variante posterior antes del 21 de diciembre de 2017. Los modelos incluidos son iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y 7 Plus. En los iPhone 7 y 7 Plus, la exigencia corresponde a iOS 11.2 o una actualización posterior, también antes de esa fecha.
Argumentos del reclamo y la respuesta técnica
ADELCO sostuvo en la presentación legal que las actualizaciones provocaron impactos sobre la fluidez de los equipos sin información suficiente sobre sus efectos. Apple rechazó las alegaciones y aceptó el pacto judicial para evitar la continuidad de un litigio prolongado.
La administración del rendimiento buscó evitar apagados inesperados en unidades con baterías degradadas, según la explicación atribuida a la empresa. Entre los efectos que podían percibir los usuarios figuraron una apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, menor brillo y menor volumen del parlante.
Requisitos para acceder al cobro en Argentina
La sola tenencia de uno de esos aparatos no alcanza para cobrar: cada solicitante deberá cumplir, además, las condiciones que fija el convenio homologado.
Para calificar dentro de este colectivo, el acuerdo define formalmente como "Usuarios Argentinos" a aquellas personas físicas o jurídicas que tenían residencia en el país al 4 de febrero de 2020 —fecha exacta en que se inició la causa colectiva— y que hayan adquirido alguno de los productos elegibles. Un dato clave es que esta condición abarca tanto a dueños actuales como anteriores; por ende, no es obligatorio conservar físicamente el smartphone, pero sí se requerirá presentar el número de serie, el código IMEI o el MEID del equipo.
Cómo tramitar el reembolso digital
Quedarán excluidos de recibir esta compensación quienes residían fuera de la Argentina al momento del inicio de la causa, directivos, empleados y representantes legales del gigante informático, así como aquellos usuarios que hayan obtenido el teléfono mediante sus empleadores o que ya cuenten con sentencias firmes por reclamos individuales sobre el mismo asunto.
El trámite se canalizará de manera 100% digital a través de una plataforma única web (acuerdosmartphones.com.ar). Una vez que se anuncie formalmente la "Fecha de Implementación", se abrirá una ventana de seis meses corridos para cargar la documentación correspondiente, la cual exigirá datos personales, número de serie del equipo y una declaración jurada digital. Un administrador independiente evaluará cada caso, y en caso de inconsistencias o datos incompletos, otorgará un plazo de corrección de 20 días hábiles.
Regarding el desembolso económico, aunque el monto máximo fijado es de US$ 40 por cada celular validado, la cifra final estará supeditada a la cantidad total de solicitudes que resulten aprobadas dentro del pozo global de US$ 3.000.000. Los pagos se acreditarán en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario en un plazo de hasta 90 días hábiles posteriores a que la revisión final y los cálculos reciban el aval judicial definitivo. En caso de quedar un remanente sin utilizar tras la liquidación, el convenio contempla que dichos fondos sobrantes se donarán al Hospital Garrahan.