Apple cumplió y presentó Siri AI, el asistente que quiere cambiar la forma en que usamos el Iphone

Resumen para apurados
- Apple presentó en la WWDC 2026 a Siri AI, un asistente conversacional con Apple Intelligence para competir con Google y OpenAI en la carrera global de inteligencia artificial.
- Ante años de críticas por su rigidez, el nuevo asistente procesará contexto personal, ejecutará acciones entre aplicaciones y analizará el entorno físico con la cámara.
- Debutaría a fines de 2026 en inglés y con exclusiones regulatorias en la UE y China, marcando un hito en la interacción con dispositivos y el futuro de la privacidad móvil.
Apple presentó en la WWDC 2026 la mayor transformación de Siri desde su creación. Siri AI será ahora un asistente conversacional impulsado por Apple Intelligence y abandonará definitivamente el modelo de comandos de voz cortos y rígidos para convertirse en un asistente conversacional. Según los ejecutivos de la empresa, el nuevo Siri será un interlocutor genuino, capaz de entender el contexto personal del usuario, actuar dentro de las aplicaciones y comprender el mundo físico a través de la cámara.
El anuncio, realizado en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, reposiciona a Apple en la carrera global por la inteligencia artificial y representa una respuesta directa a los avances de Google, Microsoft y OpenAI en el terreno de los asistentes conversacionales. Esta presentación llega después de años de críticas ante la escasa reacción de la empresa para integrar IA en sus interfaces y luego de promesas no cumplidas para mejorar a Siri.
A partir de ahora, Siri podría mantener diálogos abiertos, bidireccionales y sostenidos en el tiempo. Ya no se trata de pedirle una sola cosa y esperar una respuesta puntual. El nuevo asistente encadena ideas, recuerda instrucciones anteriores dentro de la misma conversación y puede elaborar planes complejos que involucran múltiples pasos y aplicaciones. Es decir, se parecerá mucho más a los asistentes a los que ya estamos acostumbrados como ChatGPT o Gemini.
Acceso al contexto personal del usuario
Para hacer posible ese nivel de asistencia, Apple desarrolló la “comprensión del contexto personal”. Siri AI puede rastrear información del usuario a través de correos electrónicos, notas, mensajes y la galería de fotos, cruzando datos de distintas fuentes para encontrar respuestas relevantes y personalizadas.
Según los ingenieros de la empresa, ahora el sistema será capaz, por ejemplo, de buscar entre miles de imágenes para identificar una foto específica con personas determinadas, y en la misma instrucción agregar esas imágenes a un álbum compartido. También podrá localizar la dirección de un amigo que fue enviada por chat pero nunca guardada en la agenda, y trazar la ruta hacia ese lugar sin que el usuario tenga que hacer nada más.
Otra novedad central será la capacidad de ejecutar acciones concretas dentro de las aplicaciones. Siri AI sabe lo que el usuario está viendo en la pantalla en cada momento y puede intervenir directamente. Con esta información, el asistente adquiere capacidades para editar un mensaje que se está redactando, agregar una canción a una lista de reproducción, o completar una tarea en Recordatorios sin salir de la aplicación en uso.
Esta integración no se limita a las apps propias de Apple. El asistente puede operar en aplicaciones de terceros, ampliando significativamente su radio de acción respecto a las versiones anteriores de Siri.
Visual Intelligence: el mundo físico como fuente de información
Al igual que algunos de sus competidores, ahora Siri AI también trasciende la pantalla. La función Visual Intelligence, que ya existía en versión limitada, se expande ahora a iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro. En el iPhone, se integra directamente en la aplicación de cámara a través de un nuevo “modo Siri” y basta con apuntar el teléfono hacia algo para que el asistente lo analice y responda preguntas sobre ello.
Las posibilidades son amplias. Siri puede leer el ticket de un restaurante y dividir la cuenta entre los comensales usando Apple Cash, analizar un plato de comida para ofrecer información nutricional, o identificar si una mochila cumple con las medidas permitidas como equipaje de mano para un vuelo específico, cruzando esa información con los próximos viajes del usuario.
Escritura asistida, nuevas voces y privacidad garantizada
A nivel de productividad escrita, Siri AI puede redactar correos y mensajes desde cero, adaptar el tono según el destinatario e incluso imitar el estilo habitual del usuario. Si alguien suele escribirle a su jefe con listas de puntos breves, Siri aprenderá esa estructura y la replicará. El asistente incorpora también nuevas voces más naturales y expresivas, con controles para ajustar el ritmo y la expresividad según la preferencia de cada usuario.
En cuanto a la privacidad, aspecto que Apple siempre fue cuidadoso con los usuarios, la presentación del producto dejó en claro que todo el procesamiento se realiza de forma local en el dispositivo o mediante su infraestructura Private Cloud Compute, lo que garantiza que los datos no se almacenan ni son accesibles para la empresa. Las mejoras de IA fueron desarrolladas en colaboración con Google, aunque Apple subrayó que esa asociación no compromete en ningún caso el modelo de privacidad que distingue a sus productos.
Siri AI llegará en versión beta a finales de 2026, inicialmente solo en inglés y exclusivamente para dispositivos compatibles con Apple Intelligence. Por razones regulatorias, la tecnología no estará disponible en su lanzamiento dentro de la Unión Europea ni en China. Por ahora, la empresa no confirmó una fecha para la llegada del español ni de otros idiomas.