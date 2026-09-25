De Elon Musk a Mark Zuckerberg: quiénes fueron los invitados a la cena de Estado entre Trump y Xi Jinping

Jueces, legisladores y figuras de Fox News

La cena también reunió a representantes de los tres poderes del Estado y del mundo de los medios. Entre los invitados estuvieron los jueces de la Corte Suprema John Roberts, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. También participaron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, otros integrantes del Congreso y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.