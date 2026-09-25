Slime casero fácil y seguro: cómo hacerlo en pocos pasos con los chicos

Resumen para apurados
- Especialistas y redes difunden una receta casera de slime sin bórax para que niños jueguen en el hogar de forma segura, usando solo cola vinílica y jabón líquido.
- Popularizado en redes y escuelas como juguete antiestrés, la preparación tradicional incluía borato de sodio, un químico riesgoso que ahora se sustituye con insumos comunes.
- Esta alternativa no tóxica consolida al slime como una opción lúdica económica para familias y escuelas, promoviendo la creatividad infantil sin peligros para la salud.
Hace algunos años, un nuevo concepto surgió en los intersticios de YouTube y las redes sociales. Pronto se expandió por los patios de las escuelas y, de manera más sigilosa, entre clases y momentos de ocio. El “slime” fue ese término derivado del inglés cuya traducción al español sería algo así como “baba”; aunque, lejos de ser repugnante, esta masa elástica y espesa se instaló con fuerza hasta convertirse en un artículo infaltable en las mochilas escolares. Hoy en día, el slime se mantiene como una actividad totalmente consolidada entre los más pequeños.
Conviviendo con las plastilinas de las clases artísticas, la arcilla y otros materiales de moldeo, el slime quedó afianzado en las aulas, así como en actividades de cumpleaños o en las juntadas de amigos. Durante las clases, las maestras permiten tenerlo en la mano cuando no se está escribiendo. Muchos consideran que prepararlo en casa es una opción económica que, además, suma entretenimiento al proceso. El slime conserva ese atractivo de "juguete casero".
El riesgo del bórax y la alternativa segura
Se trata de una masa o gelatina elástica y viscosa hecha en casa para que los niños jueguen y se desestresen. Según qué productos se utilicen, esta goma elástica o "moco" (como se conoce en otros países) adopta diferentes colores. Los tutoriales abundan en YouTube y forman parte del repertorio habitual en muchos colegios. La propuesta proviene de los Estados Unidos, donde un canal infantil lo popularizó, e incluso se comercializa habitualmente en jugueterías. Sin embargo, el riesgo radica en la fabricación casera con bórax (borato de sodio), elemento utilizado para lograr la textura y elasticidad requeridas.
Para evitar el uso de químicos agresivos y garantizar la tranquilidad de los padres, existen alternativas totalmente seguras e igual de efectivas. Una de las recetas más difundidas en redes sociales enseña a lograr una textura perfectamente viscosa y escurridiza usando únicamente cola vinílica y detergente líquido como activador. Esta combinación sencilla elimina de raíz la necesidad de manipular borato de sodio y transforma la preparación en un taller de trabajos manuales seguro, ideal para estimular la creatividad y entretener a los niños en sencillos pasos.
Cómo hacer slime casero sin bórax
Ingredientes necesarios:
- Cola vinílica escolar (blanca o transparente).
- Detergente líquido para la ropa (funciona como activador de la masa).
- Pintura o colorante sintético a elección.
- Opcional: Glitters o brillantina para decorar.
1. En un recipiente amplio, verté la cantidad de cola vinílica que deseás usar según el tamaño de slime que quieras obtener.
2. Agregá unas gotas de pintura o colorante de tu color favorito. Mezclá muy bien con una espátula o palito de madera hasta que el tono quede uniforme.
3. Añadí el detergente líquido de a poco, en pequeñas dosis, mientras continuás integrando los componentes. Vas a notar de inmediato cómo la mezcla comienza a tomar cuerpo y consistencia.
4. Continuá removiendo hasta que la masa empiece a despegarse espontáneamente de las paredes del recipiente. Si preferís una textura más viscosa y blanda, agregá menos detergente; si buscás una masa más densa, sumá unas gotas extra.
5. Si querés darle brillo, esparcí la brillantina antes de retirar el preparado del bowl. Por último, retirá la masa y amasala con las manos durante un par de minutos para integrarla por completo y dejarla lista para jugar.