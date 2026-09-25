Slime casero fácil y seguro: cómo hacerlo en pocos pasos con los chicos

Hace algunos años, un nuevo concepto surgió en los intersticios de YouTube y las redes sociales. Pronto se expandió por los patios de las escuelas y, de manera más sigilosa, entre clases y momentos de ocio. El “slime” fue ese término derivado del inglés cuya traducción al español sería algo así como “baba”; aunque, lejos de ser repugnante, esta masa elástica y espesa se instaló con fuerza hasta convertirse en un artículo infaltable en las mochilas escolares. Hoy en día, el slime se mantiene como una actividad totalmente consolidada entre los más pequeños.