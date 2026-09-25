Cómo hacer un squishy casero en pocos pasos para divertir a los más chicos

Otra alternativa: squishy con globo y harina

También existe una versión muy sencilla que utiliza un globo y harina. Para prepararla se necesita un globo resistente, un embudo, harina y un marcador para decorarlo. La harina se introduce de a poco dentro del globo utilizando el embudo y, una vez alcanzada la textura deseada, se realiza un nudo firme.