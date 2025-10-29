Diego Topa presentó a su novio en las redes sociales: “Sos todo lo que soñé”

“¡Feliz cumpleaños, Hugo Rodríguez! Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor”, escribió Topa junto a una serie de fotografías que resumen su historia en común. En el mensaje, que rápidamente se volvió viral, el conductor agregó: “Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”.