Diego Topa presentó a su novio en las redes sociales: “Sos todo lo que soñé”

Diego Topa, una de las figuras más queridas de la televisión infantil argentina, abrió por primera vez las puertas de su vida privada. A sus 50 años y con tres décadas de trayectoria en los medios, el artista presentó públicamente a su pareja, Hugo Rodríguez, con una emotiva publicación en Instagram que conmovió a miles de seguidores.
“¡Feliz cumpleaños, Hugo Rodríguez! Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor”, escribió Topa junto a una serie de fotografías que resumen su historia en común. En el mensaje, que rápidamente se volvió viral, el conductor agregó: “Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”.
Minutos más tarde, Hugo respondió con la misma ternura: “Te amo con todo mi corazón”. El intercambio despertó una ola de cariño entre los seguidores del actor, que celebraron la naturalidad y la calidez del gesto.
El posteo generó sorpresa, ya que Topa siempre fue muy reservado respecto a su intimidad. Aunque en 2020 se convirtió en padre de Mitai, nunca había revelado públicamente la identidad de su pareja.
La historia de amor entre Diego y Hugo comenzó hace más de una década y media. Se conocieron en 2010 durante las grabaciones del programa “La casa de Disney Junior”, donde Topa trabajaba junto a Muni Seligmann. Primero fueron colegas y grandes amigos, hasta que el vínculo se transformó en amor. Con el paso del tiempo, decidieron apostar a la familia y el 21 de enero de 2020 nació Mitai Topa Rodríguez, su hija, a través del método de subrogación de vientre.
“Llegó a nosotros para cambiarnos la vida”, había expresado Topa al anunciar la llegada de su hija, que hoy tiene cinco años y es protagonista frecuente de sus publicaciones en redes. Aunque el animador comparte momentos familiares, siempre mantuvo la privacidad de su pareja. En una entrevista anterior había explicado: “No digo quién es, no digo el nombre porque él no quiere y yo lo respeto, pero nos conocimos trabajando”.
Sin embargo, esta vez ambos decidieron mostrarse abiertamente. Dos semanas antes, Hugo había hecho lo mismo al dedicarle un tierno mensaje a Diego por su cumpleaños número 50: “¡Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas! Te amo”, escribió, acompañado por una foto en los estudios de Disney Junior.
Entre los momentos felices que comparten, destaca la reciente celebración del cumpleaños de cinco años de Mitai, con temática de Frozen. Hubo show de princesas, animadores, plastilina y caballos de madera, en una fiesta repleta de color y alegría.