“El anarquismo es la práctica de lo cotidiano”: Alejandro Gómez publica ‘Mutaciones anarquistas’

Me fascina esta pregunta. Apenas se habla de extractivismo indígena, pienso en Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, historiadora y teórica aymara boliviana, que abraza pensamientos ancestrales, que, como diría ella no son tan ancestrales, porque el tiempo no se lee de atrás para adelante. Cusicanqui me ha resultado importantísima, para entender el mestizaje que me habita, desde una perspectiva anticolonial, descolonizadora, pero por fuera de la teoría blanco centrista y europeizante, que entiende lo negro o lo indio como categorías inmutables, inmóviles, que merecen ser preservadas y conservadas, en lo que se denomina el “indio ornamental”. Habitar lo humano, el sistema-mundo, el capitalismo, es contradictorio y dicotómico. Hoy me doy con que no solo soy marrón por guaraní, sino que también por afro, y ello dialoga inevitablemente con el concepto aymara de lo Ch’ixi que describe una identidad de opuestos que coexisten: mi yo blanqueado y la ancestralidad de mi sangre, de mis pueblos y su memoria. En mí historia familiar, el guaraní no se enseñó, algunos de mis primos lo entienden pero no lo hablan, porque hoy ser indio o asemejarse a ello, sigue siendo una marca/mancha con la que algunxs no quieren cargar. Mis abuelxs, tios abuelos y algunxs primxs ya mayores lo hablan, o hablaban. Clorinda, el pueblo donde nací en Formosa, limita la frontera paraguaya y obliga a entender, usar y hablar si es necesario, la lengua guaraní. Y así como sucedía ahí, en mi casa a 1800 kilometros de distancia, en el valle cordillerano de Calingasta, mis viejos usaban la lengua para sí mismos. Nunca nos la enseñaron. Hace unos años sentí la necesidad de volver a las raíces, de hablar con las abuelas, tías y tías abuelas, para que intentáramos juntas hilar un entramado del tiempo, donde sus historias personales, las propias y las ajenas, vinieran a ubicarme en la palmera. Conocí mucho de lo que fueron mis ancestrxs, y muchas historias más quedarán en la niebla de la memoria. Pero especialmente estos encuentros, donde lo negro y lo indio asomaban tímidamente, terminaron por formar los andamios que sostienen en este momento mi historia personal y mi obra. El diálogo con Yanina Azucena fue editorial: ella ha sido en este sentido, la encargada de trabajar las formas correctas, que la academia determina que sean para el guaraní. A mi viejo le escribí una mañana, con un audio le dije: ”¿te animás a ayudarme para traducir estos poemas? Tengo un diccionario guaraní-español, pero quisiera que me des una mano”. Me dijo que sí. Fue hermoso poder trabajar esto con él. Leer sus notas traduciendo el poema a guaraní, en esta labor compleja que no requiere solo pensar en cómo se diría una cosa, sino en cómo se pensaría esa cosa, esa idea, en otra lengua que entiende al mundo desde otras perspectivas. Cuando me pasó los poemas, reescritos y recitados en su voz, me hizo llorar, porque no solo habíamos alcanzado un diálogo profundo, sino que nos acercábamos en esta particularidad de compartir el linaje guaraní como tal. Por mi parte, aún estoy aprendiendo la lengua. Hay en ella una musicalidad, una fuerza y una armonía. Creo que hay en mi tarea artística y poética, una necesidad no solo de reivindicar una identidad, sino multiplicidad de identidades y cosmovisiones, que aun a pesar de ser ancestrales, antiquísimas, tienen más que ver con la multiplicidad de mundos que podrían ser y hacer, que con el que tenemos y hacemos hoy. Hay en nuestras lenguas indígenas una capacidad de pensar al mundo, desde otras perspectivas. Palpita en estas capacidades de enunciación de la realidad, una posibilidad: preguntarnos, si el mundo que creemos conocer se organiza naturalmente tal cual lo hemos aprendido. Esa pregunta habilita a la vez, la posibilidad de repensar como comunidades, el mundo que queremos y así mismo, en un acto de reciprocidad, rehacerle.