Pablo Natale: escribir para recordar, recordar para inventar

El resultado es una novela adictiva sobre personas que intentan ordenar sus vidas mientras producen, inevitablemente, nuevas versiones de ellas. Una concentración, justamente: de cuadernos, recuerdos, familias, escritores, niños, adultos, muertos, futuros posibles. Pero también una concentración de relatos. Porque acaso una vida no sea otra cosa que eso: aquello que recordamos, aquello que olvidamos y aquello que alguien —a veces nosotros mismos— decide poner por escrito.