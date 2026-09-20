Maratón de Buenos Aires: Bethwel Chumba ganó y Rebecca Kangogo Chesir batió el récord femenino

La Maratón Internacional de Buenos Aires volvió a ofrecer una jornada de alto nivel. En su 42ª edición, la competencia reunió a 16.384 corredores, récord de convocatoria, aunque las condiciones climáticas convirtieron los 42,195 kilómetros en un desafío especialmente exigente. La temperatura rondó los 18 grados y la humedad se acercó al 90%, una combinación que obligó a los atletas a administrar esfuerzos desde los primeros kilómetros.