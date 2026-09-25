Más infraestructura, menos presión fiscal, es el clamor del campo en la Expo

Las respuestas del Estado (en todos sus niveles) no van a la velocidad que los actores económicos requieren. El campo es hoy uno de los protagonistas del crecimiento de la actividad en una Argentina que necesita dólares y más materia prima para venderle a un mundo que demanda lo que se produce en todo el territorio nacional. Por eso, la tribuna de la Expo Agro Ganadera, inaugurada anoche oficialmente en Cebil Redondo y que se extenderá hasta el domingo, fue clara en los aplausos a dos cuestiones que restan competitividad a la producción local y regional: la falta de infraestructura para trasladar la materia prima y la presión fiscal, que todavía no cesa y en la que los organismos tributarias siguen acumulando saldos por los anticipos en Ingresos Brutos.
José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y organizadora de la tradicional muestra, puso otra vez en la agenda de debate, la necesidad de una reforma impositiva nacional, provincial y municipal, revisando “un esquema que fue acumulando impuestos y regímenes superpuestos y que terminan transformándose en un obstáculo para producir y para competir”. El mensaje fue compartido por otros dos hombres fuertes del agro: el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y por el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. Y estas palabras también retumbaron en el ministro de Economía y Producción de la provincia, Daniel Abad, que recogió el guante y renovó el compromiso del Estado provincial de bregar por la producción y por el trabajo, en una actividad gravitante para la economía.
En su mensaje anual, Frías Silva dividió las cuestiones. Por un lado, ponderó la decisión de la administración del presidente Javier Milei para bajar los Derechos a las Exportaciones. “Valoramos ese camino, pero el objetivo es la eliminación de las retenciones”, ratificó. A renglón seguido, le dedicó un capítulo a los saldos que produce el cobro del IVA, “con una alícuota al 21% y que se vender con una del 10,5%. Esto resta capital de trabajo y capacidad de invertir más dinero”, dijo.
Luego vino el capítulo provincial. En este aspecto, el ruralista dijo que la discusión no pasa sólo por cuánto se paga, sino por cómo se recauda, particularmente en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que generan saldos permanentes a favor de las empresas. “Es un capital inmovilizado que pierde valor y no está disponible para el productor. Cuando el contribuyente le debe al Estado, paga intereses. Pero cuando el Estado mantiene recursos de los privados no produce el mismo tratamiento”, comparó, lo que generó los primeros aplausos entre los presentes. En esa orientación, no dejó de reconocer las acciones de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para brindar alícuota cero para las muestras del agro, además de resaltar las iniciativas para fomentar las inversiones y la radicación de industrias. “Pero ningún régimen de promoción funciona aislado. Para que más empresas se radiquen en la provincia se necesita previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica e infraestructura”, expresó. Acotó que, en esa materia, la región corre en desventaja para llegar a los puertos con más competitividad. De allí que abogó por la pronta activación del ramal del Belgrano Cargas “que debe formar parte de una verdadera agenda federal”.
Frías Silva dejó en claro el rol de una institución que lleva 118 años de existencia, que a atravesado por distintas crisis y por distintos gobiernos, pero que mantuvo siempre su compromiso con el productor y estuvo presente en las discusiones que afectan a la actividad ruralista.
Otro clima
En la noche de la Expo también puso en la mesa de debate los efectos que puede llegar a ocasionar El Niño en el campo. “Nos estamos preparando para un año complejo. Ahora, ¿nuestro sector se está preparado? ¿Estamos articulando con el Estado?, interpeló. Los delitos rurales también forman parte del guión del campo. Si bien el titular de la Sociedad Rural reconoció que se incrementó el número de efectivos, también resaltó que esa dotación no cuenta aún con los recursos necesarios para combatir esa práctica ilegal. “Los vehículos secuestrados del delito pueden ser una alternativa de mínima para una solución inmediata”, sugirió.
En su mensaje, Frías Silva reconoció que el futuro del campo está asegurado. Una prueba de ello es el impulso del Ateneo, presidido por Gonzalo Rojas Leal, que está también a la cabeza de una amplia convocatoria de los Ateneos nacionales de CRA en Tucumán. Fue una noche con otro clima, en la que las críticas del campo fueron asumidas por las autoridades provinciales. Todos terminaron la noche celebrando en concordia la inauguración oficial de la Expo.
El mensaje de Nicolás Pino: “El campo demanda porque tiene mucho para ofrecer”
En sus constantes recorridas por distintas puntos del país, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, escucha el mismo planteo: infraestructura y baja presión fiscal. Lo dijo anoche, al hablar durante el acto de inauguración de la Expo Agro Ganadera. “Y esto es bueno porque es una demostración de la sintonía que existe en todo el país, en el hecho de que productores y dirigentes podemos mostrarle a los gobernantes (intendentes, gobernadores y funcionarios nacionales) que el campo no se queja, sino que demanda porque tiene mucho para ofrecer”, resaltó.
Pino agregó que el campo no se dedica a realizar política partidaria, sino que es un fanático de la Argentina y que por esa Argentina seguirá trabajando y produciendo “con la responsabilidad que nos toca, buscando colaborar y aportar para un país más amable, más agradable para vivir y más justo”. En este aspecto, el presidente reelecto tomó las palabras del titular de la Rural tucumana, José Frías Silva (h) sobre las reglas claras a las que le agregó de que sean también justas. “Tengamos en claro que se nos presenta un desafío enorme hacia adelante y que ese desafío nos impone el mundo al mirar a una Argentina que produce productos agrícolas, energía, petróleo y economía del conocimiento. Hay que estar a la altura de esa demanda. Y creo que estamos. Sólo necesitamos que nos dejen trabajar”, completó.
¿Qué dijo el ministro Abad?: “Nuestro compromiso es alentar al sector privado”
Daniel Abad desdobló su ministerio en el discurso que anoche dio ante los ruralistas. Como titular de Economía, coincidió con la queja del agro en materia fiscal. “Siempre dijimos, y desde que asumimos, que seremos los primeros en la fila para la reforma tributaria. De las retenciones, las provincias no reciben nada de lo que producen nuestros agricultores”, arrancó. Y continuó: “con la devolución del IVA, también las provincias se perjudican porque no reciben una coparticipación actualizada”. Asimismo, dijo que con la Dirección de Rentas están tratando de amortiguar el impacto de Ingresos Brutos en la actividad. “Al día de hoy se destinaron $ 110.000 millones en exenciones y en alícuotas cero que llegan a los sectores citrícola y sucroalcoholero. Nuestro compromiso siempre será alentar al sector privado, bajando impuestos”, continuó. Aclaró que, mientras tanto, la recaudación se destina a atender la explosión de la demanda en hospitales y en las escuelas, por la situación socioeconómica de la población. Luego se subió al rol de ministro de la Producción y detalló el proyecto de fomento a la inversión privada que hoy defenderá en la Legislatura. Indicó que el Grupo Los Balcanes, de Jorge Rocchia Ferro, fue el primero en acogerse a los beneficios que implica reducción impositiva en Ingresos Brutos y en Salud Pública. “Ese fondo de garantía tiene tasas más accesibles de las que se ofrecen en el mercado”, acotó.
Un premio al mérito: “Esto es complejo; no es solo cultivar un yuyito”, dijo Budeguer
Juan José Budeguer selecciona cada palabra que lanza. Por ejemplo, evita el término malo. Un ejemplo: “la agricultura no es fácil; hay momentos buenos; también intermedios y están los difíciles. Siempre se presentan inconvenientes, pero no hay que bajar los brazos”, lanzó apenas recibió el Premio al Mérito Agropecuario que todos los años la Sociedad Rural de Tucumán galardona a las personalidades destacadas en la actividad. En esta oportunidad, el titular ruralista, José Frías Silva (h) y la dirigente María Elvira Farall fueron los encargado de entregar la mención a la cabeza del Grupo Budeguer. Con más de 40 años de trayectoria, ese grupo se posicionó como referentes en la producción de caña de azúcar y comercialización de azúcar en Argentina y el mundo. Actualmente contamos con empresas en cuatro importantes sectores: agrícola, ganadero, industrial azucarero y vitivinícola en la región noroeste y cuyo del país.
Budeguer insistió con que “la agricultura es algo complejo. El que no la conoce, cree que es fácil. No es así; no es solo cultivar un yuyito, como muchos dicen. Desde el momento en que se pone una semilla, hay que estar pendientes de que tenga una buena germinación y, en muchas ocasiones, se debe luchar contra el clima. Sólo hay que esperar que las lluvias sean las oportunas para continuar en actividad”, manifestó durante el acto.