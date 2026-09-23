Política

Cruces en la UNT por el cambio de rango del área de Género

Adiunt expresó su preocupación por la modificación, mientras las autoridades universitarias aseguraron que el nuevo esquema permitirá fortalecer y ampliar el trabajo.

RECTORADO. El nuevo gabinete asumió el jueves 10 de septiembre.
RECTORADO. El nuevo gabinete asumió el jueves 10 de septiembre.
Por Matias Argañaraz Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El gremio Adiunt y las autoridades de la UNT protagonizaron cruces en Tucumán por la modificación de rango del área de Género tras la asunción del nuevo gabinete.
  • Mientras el gremio docente manifestó preocupación por la medida, el rectorado defendió el cambio al afirmar que el nuevo esquema fortalecerá y ampliará el trabajo del sector.
  • La controversia abre un debate sobre las políticas de género y la estructura administrativa en la universidad pública, marcando la agenda de la nueva gestión académica.
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