Cruces en la UNT por el cambio de rango del área de Género

Resumen para apurados
- El gremio Adiunt y las autoridades de la UNT protagonizaron cruces en Tucumán por la modificación de rango del área de Género tras la asunción del nuevo gabinete.
- Mientras el gremio docente manifestó preocupación por la medida, el rectorado defendió el cambio al afirmar que el nuevo esquema fortalecerá y ampliará el trabajo del sector.
- La controversia abre un debate sobre las políticas de género y la estructura administrativa en la universidad pública, marcando la agenda de la nueva gestión académica.
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