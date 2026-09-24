La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del año y afectó a 15 millones de personas

La pobreza tuvo un impacto mayor entre los niños y adolescentes. El indicador afectó al 44,5% de los chicos de hasta 14 años. En el segmento de 15 a 29 años, la incidencia fue de 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, de 28,8%; y en la población de 65 años o más, de 14,8%.