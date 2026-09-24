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La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del año y afectó a 15 millones de personas

La indigencia también aumentó y llegó al 7,5%. Según los datos del Indec, hay unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

Pobreza en Argentina. ARCHIVO
Pobreza en Argentina. ARCHIVO
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la pobreza subió al 32,3% y la indigencia al 7,5% en Argentina durante el primer semestre de 2026, alcanzando a más de 15,5 millones de personas.
  • El indicador trepó 4,1 puntos respecto al semestre previo y sumó dos millones de nuevos pobres, golpeando con más fuerza al Noreste y a los menores de 14 años, donde llegó al 44,5%.
  • El deterioro social presiona las metas socioeconómicas oficiales, mientras aglomerados como Concordia y el conurbano bonaerense exhiben niveles críticos de vulnerabilidad.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. 

Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato representa un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se había ubicado en 28,2%. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo. El indicador alcanzó al 24,4% de los hogares.

A su vez, la pobreza se mantuvo por encima del nivel registrado durante el primer semestre de 2025, cuando se había ubicado en 31,6%.

También aumentó la indigencia

En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación con el 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores. El incremento se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares.

Si se compara el indicador con el primer semestre de 2025, la suba fue de 0,6 puntos porcentuales.

La pobreza tuvo un impacto mayor entre los niños y adolescentes. El indicador afectó al 44,5% de los chicos de hasta 14 años. En el segmento de 15 a 29 años, la incidencia fue de 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, de 28,8%; y en la población de 65 años o más, de 14,8%.

Cuáles fueron las regiones más afectadas

Al poner la lupa sobre las regiones, el Noreste registró la incidencia regional más alta de pobreza, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%.

En el Gran Buenos Aires, la pobreza afectó al 32,1% de la población, aunque se registró una amplia diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 13,9%, y los partidos del Gran Buenos Aires, donde llegó al 36,9%.

La indigencia, por su parte, fue más elevada en el Noreste, con 10,5%, seguida por el Gran Buenos Aires, con 8,4%.

La región Pampeana tuvo una incidencia de pobreza de 30,3%, mientras que el Noroeste alcanzó 31,5% y la Patagonia, 28,4%, el menor registro regional.

Entre los aglomerados, Concordia presentó la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%.

En materia de indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2%.

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