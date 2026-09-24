El Indec difundirá hoy el dato de pobreza del primer semestre de 2026: especialistas estiman una suba

Las tendencias que explican el aumento de la pobreza en Argentina

Los especialistas de la UCA atribuyen el incremento del nivel de pobreza en la Argentina a la caída de los ingresos familiares, los aumentos de la canasta de servicios (tarifas de luz, gas, agua y transporte) que absorben cada vez una mayor porción del presupuesto familiar, seguido por el crecimiento de la informalidad.