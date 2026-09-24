Cuándo será el próximo fin de semana largo de octubre en Argentina

Resumen para apurados
- Argentina tendrá un fin de semana largo del 10 al 12 de octubre de 2026 por el feriado nacional inamovible del 12 de octubre, generando tres días de descanso oficial.
- Tras un septiembre sin pausas, quienes presten servicios el feriado cobrarán el 100% de recargo salarial, según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.
- El calendario prevé un impacto inédito en noviembre de 2026 con dos fines de semana largos consecutivos tras confirmarse un feriado por la visita oficial papal.
La cuenta regresiva para pausar la rutina laboral cobra fuerza nuevamente a lo largo del territorio nacional. Luego de un mes de septiembre cargado de actividad continua y desprovisto de pausas oficiales, el cronograma de feriados para octubre de 2026 ofrece la primera oportunidad de disfrute prolongado durante esta primavera.
Al consolidarse el lunes 12 de octubre de 2026 como jornada festiva inamovible al comienzo de la semana, queda configurado de manera directa un periodo de descanso de tres jornadas consecutivas, abarcando desde el sábado 10 hasta el lunes 12. De forma paralela, la ratificación de una jornada sin precedentes transforma los planes para el cierre del año, alterando por completo la agenda prevista para noviembre de 2026.
Todo sobre el próxima fin de semana largo de octubre
El próximo periodo de descanso abarca tres días consecutivos, comprendidos entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre de 2026. Al poseer el 12 de octubre el estatus legal de feriado nacional, aplica la reglamentación del descanso dominical; por ende, en caso de prestar servicios durante esa jornada, corresponde percibir el pago con un recargo del 100% conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.
Como novedad destacada, el Gobierno ratificó el lunes 9 de noviembre de 2026 como feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV. Esta medida convierte a noviembre en un mes excepcional al acumular dos fines de semana largos consecutivos: el primero, del 7 al 9 de noviembre de 2026, y el segundo, del 21 al 23 del mismo mes.
Cómo se pagará el feriado del 12 de octubre en caso de trabajar
El décimo mes del año concentra su actividad festiva en una única jornada federal. El lunes 12 de octubre de 2026, catalogado oficialmente bajo la denominación histórica de «Día de la Raza» en los registros de gobierno y asociado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no requiere traslados. Al coincidir con el primer día hábil, el artículo 6 de la Ley 27.399 garantiza el receso continuo sin alterar el esquema escolar ni los diagramas de turnos productivos.
En materia de liquidación salarial, para el comercio y los servicios del sector privado rigen las pautas del artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Los dependientes que cumplan funciones durante este festivo percibirán su sueldo regular más un recargo del 100%, lo que equivale a un pago doble por la jornada trabajada.