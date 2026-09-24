Pampita publicó una foto de la China Suárez por error y tuvo que borrarla rápidamente
La modelo compartió en sus historias de Instagram una publicación de la actriz que incluía fotos de distintos momentos y lugares, pero la eliminó rápidamente. Sin embargo, sus seguidores alcanzaron a registrar el inesperado posteo.
Resumen para apurados
- Pampita Ardohain compartió por error en Instagram un posteo de la China Suárez y lo borró rápidamente, tras viralizarse la captura entre sus seguidores en las últimas horas.
- La publicación mostraba a Suárez con un vestido de una marca vinculada a Pampita, reavivando viejas tensiones públicas tras años de relación ensamblada por sus hijos con Vicuña.
- El descuido reactiva el foco mediático sobre el vínculo entre ambas figuras, demostrando la constante atención pública que aún despierta su historia compartida.
Pampita Ardohain protagonizó un llamativo momento en redes sociales al compartir por error una publicación de Eugenia “la China” Suárez. La modelo eliminó la historia poco después, pero sus seguidores alcanzaron a capturarla y el episodio volvió a poner el foco sobre el vínculo entre ambas.
La publicación que Pampita compartió incluía imágenes de la actriz en la casa de Mauro Icardi en Nordelta y otra fotografía de 2022, tomada en Nueva York, en la que Suárez lucía un vestido de una marca con la que actualmente trabaja Ardohain. El contenido fue eliminado rápidamente, aunque una captura comenzó a circular en redes.
Qué publicó Pampita por error sobre la China Suárez
El vínculo entre Pampita y la China Suárez estuvo marcado durante años por la relación que ambas mantuvieron con Benjamín Vicuña y por la polémica que rodeó al comienzo del romance entre el actor y la actriz.
Con el paso del tiempo, sin embargo, las dos mujeres lograron dejar atrás aquellas diferencias y construyeron una relación basada en el respeto, especialmente por los hijos que tienen en común a través de Vicuña. Incluso, Pampita llegó a definirlas como una familia ensamblada.
En las últimas horas, la modelo compartió en sus historias de Instagram una publicación realizada originalmente por Suárez. El posteo reunía fotografías tomadas en distintos momentos y lugares, entre ellas imágenes de la actriz en la propiedad de Icardi en Nordelta.
También aparecía una fotografía de 2022 en Nueva York, donde Suárez llevaba puesto un vestido de una reconocida marca con la que actualmente trabaja Pampita. Aunque Ardohain borró la historia poco después, el contenido ya había sido registrado por usuarios. Una captura terminó circulando a través de la cuenta de X de El Ejército de LAM.
Una de las posibilidades que surgieron a partir del episodio es que la conductora haya querido enviar la publicación a alguno de sus contactos y, por error, terminara compartiéndola públicamente en sus historias.
El antecedente que volvió a poner el vínculo bajo la lupa
No es la primera vez que una situación vinculada a Pampita y la China Suárez genera repercusión en redes sociales.
En febrero de 2025, Suárez había compartido entre sus “mejores amigos” de Instagram un fragmento de una entrevista que Pampita había dado a El Observador. En aquella oportunidad, la modelo contó que le gustaría tener el guardarropa de Victoria Beckham.
Durante la charla, Barbie Simons le había planteado en tono de broma: “De paso, también le robamos el marido, a David [Beckham]”. Pampita respondió rápidamente: “No, yo no le robo el marido a nadie”.
A partir de esas declaraciones, Ángel de Brito contó que Suárez habría publicado el textual en su lista de mejores amigos acompañado por un comentario relacionado con la historia que ambas habían protagonizado años atrás. El contenido, que inicialmente estaba destinado a un grupo reducido, también terminó trascendiendo públicamente.