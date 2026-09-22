Cómo reaccionó Wanda Nara ante la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir tras el video de la China Suárez

Resumen para apurados
- Este lunes, Wanda Nara reaccionó en redes a la inhabilitación preventiva para conducir que la provincia de Buenos Aires impuso a Mauro Icardi por una imprudencia al volante.
- La sanción surgió tras difundirse un video donde la China Suárez viajaba en la ventanilla del auto de Icardi; el futbolista cuestionó la medida alegando tener registro italiano.
- El caso reaviva el cruce mediático entre los involucrados y sienta un precedente sobre la fiscalización oficial de infracciones viales exhibidas por figuras públicas en redes.
La polémica entre Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez con una intervención de Wanda Nara. La mediática reaccionó en redes sociales luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispusiera la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir, tras la difusión de un video protagonizado por su actual pareja.
Este lunes, el organismo anunció que Icardi deberá someterse a una evaluación para determinar su aptitud para manejar antes de obtener una nueva licencia. La medida se conoció después de que la China Suárez publicara un video en el que se la veía sentada en la ventanilla del automóvil que conducía su novio.
Wanda, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), no dejó pasar la oportunidad de referirse al tema. Se hizo eco de un comentario publicado por una usuaria en la red social X y respondió con dos emojis de sorpresa.
La reacción generó repercusiones entre los internautas, que rápidamente llenaron la publicación con comentarios y ocurrencias. “¿Qué hacés acá vos?”, “Wanda me muerou”, “Ni aparezcas, reina. Dejalos. Esto es un banquete” y “¿Se olvidó de cambiar la cuenta a cuenta falsa?” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.
Qué respondió Mauro Icardi al Ministerio de Transporte
El delantero del Galatasaray salió al cruce de la decisión del organismo bonaerense y cuestionó tanto la medida como la exposición pública de su situación.
A través de X, Icardi puso en duda que la inhabilitación pudiera aplicarse sobre su licencia italiana, que aseguró tener vigente hasta 2029.
“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió en respuesta a la publicación del Ministerio de Transporte.
El organismo había advertido que, antes de obtener una nueva licencia, el futbolista deberá ser evaluado para determinar si está en condiciones de conducir. “La seguridad vial no admite excepciones”, había señalado.
La respuesta de Icardi fue contundente. “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, expresó.
La defensa de su licencia italiana
En su descargo, el futbolista también explicó su interpretación del procedimiento para obtener una licencia europea y cuestionó la posibilidad de que la medida alcanzara su permiso de conducir.
“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, escribió.
El sitio oficial del Gobierno argentino establece que existe un acuerdo entre Argentina e Italia para el reconocimiento recíproco y el canje de licencias de conducir. Según esa información, las licencias italianas vigentes son reconocidas para sus titulares bajo determinadas condiciones. El convenio también contempla el canje para quienes tienen residencia en Argentina.
Icardi aprovechó además para cuestionar el estado de las calles bonaerenses y reclamó que las autoridades se ocupen de mejorar la circulación.
“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, lanzó.
Finalmente, cerró su descargo con una referencia directa al origen de la controversia: “Todo por un ratito de chimento”.