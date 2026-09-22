Cómo reaccionó Wanda Nara ante la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir tras el video de la China Suárez

La polémica entre Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez con una intervención de Wanda Nara. La mediática reaccionó en redes sociales luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispusiera la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir, tras la difusión de un video protagonizado por su actual pareja.