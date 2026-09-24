Se separan Jesse & Joy: las enredadas declaraciones que dieron los hermanos Huerta

Jesse se despidió de Jesse & Joy

El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta compartió una publicación en su cuenta de Instagram anunciando su primer paso. “He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, dijo, asegurando que no fue una decisión fácil de tomar. “Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, aclaró en un guiño a lo que se vendría.