Se separan Jesse & Joy: las enredadas declaraciones que dieron los hermanos Huerta

Resumen para apurados
- El dúo mexicano Jesse & Joy se disuelve tras el anuncio de Jesse en redes de lanzar un proyecto solista, concluyendo su gira conjunta en noviembre por discrepancias de rumbo.
- El músico alegó inicialmente motivos familiares y de descanso, pero días después presentó su nueva banda, desatando críticas de fans mientras Joy ratificó que seguirá sola.
- La ruptura pone fin a una exitosa era compartida e inicia las etapas solistas de ambos hermanos, comenzando con el recital de Joy en el Auditorio Nacional de México en diciembre.
Los fanáticos de Jesse & Joy parecen haberle soltado la mano al integrante masculino de la banda. Es que después de que anunciara que dejaba el dúo con su hermana, aprovechó para lanzar su carrera como solista. Los seguidores del dúo de hermanos Huerta Uecke cuestionaron que no hubiera hablado con sinceridad desde un principio, pese a que el artista dijo que no dejaba la música.
En paralelo, Joy asumió los compromisos que tenían previstos para diciembre y aseguró que ella continuaría sola con el proyecto. Pero a pocas horas de su comunicado, su hermano anunció que empezaría con “Jesse & The Supernovas” por su cuenta. Por lo pronto, la cantante se presentará en el Auditorio Nacional de México sola el 6 de diciembre con el show “¿Con quién se queda el reno?” en un especial de Navidad.
Jesse se despidió de Jesse & Joy
El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta compartió una publicación en su cuenta de Instagram anunciando su primer paso. “He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, dijo, asegurando que no fue una decisión fácil de tomar. “Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, aclaró en un guiño a lo que se vendría.
También agradeció a su hermana por los buenos recuerdos y por dejarlo acompañar a “una de las voces más hermosas del planeta”. El cantante, por lo pronto, continuará con los shows hasta el 17 de noviembre, cuando pondrá en pausa al dueto en un paso por Londres, Inglaterra.
Una semana después, Jesse compartió un nuevo mensaje aclarando que no dejaba la música, sino que estaba haciéndose un nuevo espacio. “La música siempre ha sido parte de quien soy, celebro con música, lloro con música, vivo mis duelos con música (...) así que esta vez no será la excepción”, aclaró.
El mensaje de Joy tras la salida de su hermano del dúo
Este lunes, luego de algunos días de ausencia en las redes, Joy Huerta compartió un mensaje asegurando que había guardado silencio por no tener todas las respuestas. “Si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: no puedo volver a callar mi voz”, escribió anunciando que continuaría con Jesse & Joy.
Aunque su hermano no estará en el show del Auditorio Nacional de México, la cantante dijo que se presentaría, lo que desató el enojo de algunas personas que ya habían comprado sus entradas. “Mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes”, enfatizó la artista.
En paralelo, Jesse volvió a hacer una publicación presentando su banda “Jesse & The Supernovas”. “Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida”, escribió. En los comentarios, sus seguidores lo acusaron de haber usado de excusa la salud mental y a su propia familia para apartarse del proyecto anterior.