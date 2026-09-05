“Los Palmeras” despidieron a un histórico integrante de la banda

Desde la salida de “Cacho” Deicas del grupo, “Los Palmeras” volvieron a tener una gran pérdida. Este viernes por la tarde se dio a conocer mediante redes sociales el fallecimiento de un exintegrante de la banda de cumbia santafesina. Los integrantes del grupo musical se despidieron con pesar de Ricardo “Oveja” Stec, quien formó parte de la banda durante cuatro años entre fines de los 80 y principios de los 90.