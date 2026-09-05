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“Los Palmeras” despidieron a un histórico integrante de la banda

El percusionista formó parte de la agrupación entre fines de los 80 y principios de los 90 y participó en al menos cinco discos.

“Los Palmeras” despidieron a un histórico integrante de la banda
Foto: Facebook - Infor Mate Santa Fe
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Palmeras despidieron este viernes con dolor a Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de la banda de cumbia santafesina, tras confirmarse su fallecimiento.
  • Stec integró el grupo entre 1988 y 1992 como ejecutante de tumbadoras y participó en cinco álbumes emblemáticos junto a figuras como Marcos Camino y Cacho Deicas.
  • La partida de Stec reaviva la nostalgia de los seguidores y marca otra sentida pérdida para la historia y el legado del emblemático conjunto de música tropical.
Resumen generado con IA

Desde la salida de “Cacho” Deicas del grupo, “Los Palmeras” volvieron a tener una gran pérdida. Este viernes por la tarde se dio a conocer mediante redes sociales el fallecimiento de un exintegrante de la banda de cumbia santafesina. Los integrantes del grupo musical se despidieron con pesar de Ricardo “Oveja” Stec, quien formó parte de la banda durante cuatro años entre fines de los 80 y principios de los 90.

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El legendario Stec tocó junto a “Los Palmeras” desde 1988 hasta 1992. Aunque su paso por el conjunto fue breve, dejó los suficientes recuerdos entre sus compañeros como para que se despidieran con afecto. Fue uno de los percusionistas de la banda y tocaba las tumbadoras, un instrumento membranófono, similar a un tambor, de origen africano.

Quién fue “Oveja” Stec, ex integrante de “Los Palmeras”

“Oveja” Stec llegó a compartir escenario en un sinfín de presentaciones con el acordeonista Marcos Camino, con el cantante “Cacho” Deicas y con otro compañero percusionista, José María Roa.

Su trabajo quedó inmortalizado en, al menos, cinco discos, entre los que se encuentran “Loquito por ti”, “Sus amigos”, “Rumor de cumbia”, “Chiquita pero buena” y “Boquita azucarada”, grabados desde el ingreso de Stec a la banda hasta 1991, un año antes de su salida.

“Los Palmeras” se despidieron de “Oveja” Stec

Este viernes por la tarde, desde la cuenta oficial de la banda –@lospalmerasoficial en Instagram– se compartió un compilado de videos de décadas atrás que alternaban el blanco y negro con el color. Con él, el grupo musical se despidió de Stec por su fallecimiento.

Ruptura histórica: ¿la separación de Cacho Deicas y Marcos Camino marca el final de Los Palmeras?

“Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros”, iniciaron en el comunicado. “Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses, querido amigo”, agregaron y mencionaron al músico. Por último, lo saludaron en nombre de sus amigos, “Los Palmeras”.

La publicación rápidamente llegó a un alto alcance. Pese a que se limitaron los comentarios que podían hacerse en el posteo, el video con recortes de “Oveja” recibió más de 3.500 me gusta.

La muerte de Stec se suma a las de “Yuli” Popowicz, cantante y güiro que falleció a los 75 años en 2021; Jorge Omar Grenón, guitarrista y tecladista, que falleció en 2019 y Roa, fallecido en 2026.

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