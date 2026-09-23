Fito Páez habló sobre Malvinas y recordó cómo evitó hacer el servicio militar obligatorio

Fito Páez volvió a abordar un episodio relacionado con su juventud y, a partir de allí, reflexionó sobre la guerra de Malvinas y también sobre el envío de jóvenes al conflicto. En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, el músico cuestionó que personas de apenas 18 años, sin preparación militar, fueran enviadas al frente.