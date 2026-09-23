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Fito Páez habló sobre Malvinas y recordó cómo evitó hacer el servicio militar obligatorio

Fito Páez habló sobre la guerra de Malvinas durante una entrevista con Mario Pergolini y reflexionó sobre el envío de jóvenes al conflicto. Además, recordó cómo logró evitar el servicio militar obligatorio cuando era adolescente.

Fito Páez habló sobre la cuestión Malvinas
Fito Páez habló sobre la cuestión Malvinas ElDoce.tv
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En una entrevista con Mario Pergolini, Fito Páez criticó el envío de jóvenes a Malvinas y relató cómo evitó la conscripción tras extraerse siete dientes para ser no apto.
  • El músico explicó que tras dos revisiones aptas recurrió a esa maniobra física en Paraná para eludir el servicio militar, argumentando que la defensa nacional exige profesionales.
  • Su testimonio reabre la discusión pública en Argentina sobre el impacto humano de Malvinas y la vigencia del reclamo por la profesionalización absoluta de las Fuerzas Armadas.
Resumen generado con IA

Fito Páez volvió a abordar un episodio relacionado con su juventud y, a partir de allí, reflexionó sobre la guerra de Malvinas y también sobre el envío de jóvenes al conflicto. En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, el músico  cuestionó que personas de apenas 18 años, sin preparación militar, fueran enviadas al frente.

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La conversación surgió cuando Pergolini planteó que la cuestión de Malvinas parecía haber recuperado presencia en la conversación pública. Páez planteó una mirada diferente y sostuvo que, para él, se trata de un tema que nunca dejó de estar presente.

La reflexión de Fito Páez sobre la guerra de Malvinas

“No pienso eso yo, para mí Malvinas es un tema permanente, que esté en la agenda pública no quiere decir que no esté en mi vida”, afirmó el músico.

Páez también contó que conoce a distintas personas vinculadas con el conflicto bélico y remarcó que las consecuencias de la guerra trascendieron a quienes participaron directamente de los combates. “Yo conozco mucha gente ligada a la guerra, de todas las naturalezas, y eso es un drama por casa, por familia”, expresó.

En ese contexto, el artista cuestionó que jóvenes que atravesaban el servicio militar obligatorio terminaran enviados a combatir. “La defensa de un país, profesional para profesionales. Se estudia y se prepara”, sostuvo. Y agregó que no debería haber sido enviado al conflicto “un chico que quiere vivir, con 18 años”.

Páez también hizo referencia a las tropas británicas que participaron de la guerra y destacó su nivel de preparación militar. Al recordar el conflicto, calificó la guerra como “triste” y “horrible” y señaló que parte del padecimiento estuvo relacionado con la falta de preparación de los jóvenes argentinos enviados al frente.

Cómo Fito Páez evitó hacer el servicio militar

Durante la misma charla, el músico recordó una experiencia personal relacionada con el servicio militar obligatorio, conocido popularmente como “la colimba”. Contó que no quería realizarlo y que buscó quedar exceptuado. Para conseguirlo, se sometió a una nueva revisión médica después de haber sido considerado apto en dos oportunidades.

“Me saqué siete dientes”, reveló al recordar la estrategia que utilizó para acreditar una deficiencia en sus aptitudes físicas. Finalmente, tuvo una tercera evaluación en Paraná. Allí, el médico revisó su boca y decidió exceptuarlo del servicio. Según recordó Páez, el profesional le dijo: “Tomatela, te lo merecés”.

Al finalizar su relato, el músico reafirmó su postura sobre el servicio militar obligatorio: “Yo nunca estuve de acuerdo con el servicio militar, es para profesionales”.

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