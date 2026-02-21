Agua acumulada, animales sueltos y un derrumbe parcial complicaron el tránsito hacia Tafí del Valle

Los primeros inconvenientes de consideración aparecieron en el inicio de la zona de La Ramadita, unos 300 metros antes de la Virgen del Valle, donde se constató el derrumbe de parte de la calzada como consecuencia del descenso de agua desde el cerro. Más adelante, en Peña del Naranjal, se observaron numerosas ramas y pequeñas piedras desparramadas sobre la ruta producto de desprendimientos. Además, se sostuvo la caída de agua a modo de cascada sobre la carpeta asfáltica, generando un riesgo adicional para quienes ascienden hacia los Valles.