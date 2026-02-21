Secciones
Agua acumulada, animales sueltos y un derrumbe parcial complicaron el tránsito hacia Tafí del Valle

Cuáles fueron los tramos más afectados y las recomendaciones para circular con seguridad.

CAMINO A LOS VALLES. Animales sueltos, caída de ramas y un derrumbe parcial en Punta Carrera, son algunos de los inconvenientes que se registran.
Hace 8 Hs

Un equipo de La GACETA recorrió esta mañana el trayecto hacia los Valles y constató abundante agua sobre la calzada, caída de ramas y piedras, un derrumbe parcial en Punta Carrera y presencia de animales sueltos.

La cobertura comenzó a las 7.30 sobre la ruta nacional 38, bajo una lluvia persistente que acompañó todo el trayecto inicial. A lo largo de la autopista se registró abundante agua acumulada sobre la cinta asfáltica, con precipitaciones que se intensificaban a medida que el vehículo se alejaba del área metropolitana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevee que las precipitaciones continúen a lo largo del día, lo que significa que esta situación se podría extender durante toda la jornada.

Cerca de las 8, cuando el equipo atravesó la zona de Las Mesadas, donde aún no se habían instalado los controles vehiculares recurrentes. En ese tramo la calzada presentaba agua y visibilidad reducida por una cortina de lluvia sostenida, la cual no te era de alta intensidad pero es importante tomar las precauciones pertinentes.



Los primeros inconvenientes de consideración aparecieron en el inicio de la zona de La Ramadita, unos 300 metros antes de la Virgen del Valle, donde se constató el derrumbe de parte de la calzada como consecuencia del descenso de agua desde el cerro. Más adelante, en Peña del Naranjal, se observaron numerosas ramas y pequeñas piedras desparramadas sobre la ruta producto de desprendimientos. Además, se sostuvo la caída de agua a modo de cascada sobre la carpeta asfáltica, generando un riesgo adicional para quienes ascienden hacia los Valles.

A unos 50 metros del Monumento al Indio, se podían observar caída de árboles y piedras, junto con un intenso movimiento de agua que ocupaba gran parte de la media calzada en sentido ascendente. Desde el puente Ingeniero Otto Barenbreuker y por aproximadamente 500 metros, tramo que incluye el campamento de la Dirección Provincial de Vialidad, en el kilómetro 30, se detectó la presencia de pequeñas piedras que descendían desde el cerro y quedaban esparcidas sobre la traza.



Tras ese sector, el camino mejoraba ostensiblemente en términos estructurales, aunque el agua continuaba siendo un factor dominante. Sin embargo, al dejar atrás la zona del Aluvión, en Muro Largo reaparecieron los inconvenientes: nuevos derrumbes menores, ramas y acumulación de agua.

Desde El Sunchal y a lo largo 500 metros, a los problemas ya mencionados se sumó la presencia de animales sueltos. Numerosas vacas caminaban a la vera y, en algunos casos, sobre la calzada, obligando a reducir considerablemente la velocidad y extremar la atención.


