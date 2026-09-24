Un modelo de OpenAI burló las medidas de seguridad e ingresó sin autorización a un portal del gobierno de Australia

La reacción del gobierno australiano y las fallas de notificación

El primer ministro Anthony Albanese se comunicó directamente con la conducción de la firma tecnológica para manifestar el malestar oficial. Durante la conversación, el mandatario sostuvo: "Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresar la enorme preocupación de Australia sobre este incidente". Asimismo, el jefe de Estado cuestionó la demora en la advertencia expresando: "También expresé mi decepción por el hecho de que la empresa tardó demasiado en informar al gobierno de lo ocurrido".