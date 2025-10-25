Secciones
ChatGPT se autodefine en comparación al nuevo integrante de la familia OpenIA

La empresa que lidera el CEO, Sam Altman, puso en funcionamiento su navegador. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra herramienta?

METAFÓRICO. Definir a ChatGPT como el integrante con rol de hermano menor en la familia OpenIA es atinado. METAFÓRICO. Definir a ChatGPT como el integrante con rol de hermano menor en la familia OpenIA es atinado. IMAGEN CREADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Hace 1 Hs

"¿ChatGPT Atlas es como tu “hermano mayor”? Se le preguntó al ChatGPT, la Inteligencia Artificial de Open IA. "Sí, en cierto sentido lo es, respondió sobre sí mismo. "Usa la misma 'mente' que yo. Tiene más capacidades, como ver lo que estás navegando, automatizar tareas, recordar interacciones web. Puede actuar en el navegador (con tu permiso), mientras que yo solo reacciono a lo que me contás", agregó la IA que aclaró tener acceso solamente a lo que el usuario escribe en la conversación.

"Entonces, sí, podrías decir que ChatGPT Atlas es como un 'hermano mayor' porque tenemos el mismo origen, OpenAI, Pero él tiene más herramientas, más libertad de acción y más responsabilidad", resumió ChatGPT.

Incluso la IA de la empresa estadounidense se animó a seguir por la línea metafórica familiar. "Mi rol familiar -ChatGPT normal, remarca- es del hermano menor que conversa, responde y ayuda con lo que sabe. El hermano mayor es ChatGPT Atlas que hace todo eso, y además actúa, ve más, automatiza. El navegador común es el primo callado: Está ahí, pero no habla ni entiende nada", comparó con tono bromista sobre sus competidores.

Definición completa

El chatbot da precisiones de lo que una y otra herramienta es.

"Yo soy la instancia de ChatGPT que estás usando ahora, que funciona como un asistente de conversación basado en los modelos de OpenAI. Respondemos preguntas, damos explicaciones, ayudamos con tareas de texto", escribe en el cuadro de diálogo. 

La IA reconoce una integración, más que una incorporación aislada en ChatGPT Atlas. "Es un navegador web desarrollado por OpenAI que me integra de forma profunda en la experiencia de navegación", detalló. "Algunas de nuestras funcionalidades son: el chat de IA está directamente integrado en el navegador, de modo que mientras navegas por webs puedes preguntarle sobre lo que ves. Tiene lo que llaman 'memorias de navegador': puede recordar ciertos contextos de lo que has visitado para ayudarte mejor. Con el 'modo agente', la IA puede tomar acciones en el navegador (abrir pestañas, buscar cosas, sugerir, automatizar tareas) bajo control del usuario", reconoció como las fortalezas que ofrece.

