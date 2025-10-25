ChatGPT se autodefine en comparación al nuevo integrante de la familia OpenIA

La IA reconoce una integración, más que una incorporación aislada en ChatGPT Atlas. "Es un navegador web desarrollado por OpenAI que me integra de forma profunda en la experiencia de navegación", detalló. "Algunas de nuestras funcionalidades son: el chat de IA está directamente integrado en el navegador, de modo que mientras navegas por webs puedes preguntarle sobre lo que ves. Tiene lo que llaman 'memorias de navegador': puede recordar ciertos contextos de lo que has visitado para ayudarte mejor. Con el 'modo agente', la IA puede tomar acciones en el navegador (abrir pestañas, buscar cosas, sugerir, automatizar tareas) bajo control del usuario", reconoció como las fortalezas que ofrece.