Demandan a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google por un supuesto acuerdo para ralentizar el desarrollo de la IA

La presentación también sostiene que la coordinación comenzó a tomar forma meses antes. Como antecedente, menciona una declaración de julio de 2026 firmada por empleados de alto rango de distintos laboratorios de IA, en la que se reconocía la “intensa presión competitiva para no ralentizar unilateralmente” el desarrollo y se reclamaba al Gobierno apoyo para un esfuerzo mundial destinado a desacelerar el desarrollo automatizado de la IA.