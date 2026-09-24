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Cómo comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación: cuánto hay que pagar por mes

La entidad ofrece financiación indexada a un plazo máximo de 60 meses con diferentes esquemas de tasas según la acreditación de haberes. Conocé los valores estimados de las cuotas iniciales.

Cómo comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación: cuánto hay que pagar por mes
Fuente: TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Nación lanzó en Argentina el programa +Autos para financiar hasta el 100% de vehículos 0 km y usados con el fin de facilitar el acceso a la compra de rodados.
  • La línea otorga hasta $100 millones en plazos de hasta 72 meses por tasa fija o UVA, con condiciones preferenciales para clientes que acreditan haberes en el banco.
  • La medida busca reactivar la venta de autos, aunque el requisito de sueldos mayores a $3,4 millones acotará el beneficio a sectores de ingresos medios-altos.
Resumen generado con IA

Para acceder a un auto 0 km mediante el programa +Autos del Banco Nación, el solicitante puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo con montos que van desde $1 millón hasta $100 millones, abarcando unidades nuevas y usadas de hasta 10 años de antigüedad. Este esquema cubre el precio total de venta con IVA incluido, aunque deja fuera de la cobertura el patentamiento y otros gastos administrativos iniciales.

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Tomando como referencia el JMEV Easy 3, uno de los modelos más accesibles del mercado argentino con un valor de $25.941.500, la primera cuota se ubica cerca de los $759.000 bajo la modalidad UVA. Este valor aplica para quienes perciben sus haberes en la institución financista, representando una alternativa de acceso a unidades 0 km dentro del sistema bancario oficial.

Cómo se calculan las cuotas

Las personas que no perciben sus haberes en el Banco Nación afrontan valores superiores para financiar el vehículo. En un plazo de 72 meses, la cuota mensual calculada se ubica en $1.274.255,85, mientras que al optar por una devolución en 36 meses el pago mensual asciende a $1.549.297,80. Esta brecha deriva de la tasa de interés aplicada, dado que los clientes con sueldo acreditado acceden a una Tasa Nominal Anual fija del 36% con un costo financiero total del 53,40%, en comparación con la TNA del 46% y un costo financiero del 72,30% fijados para la cartera abierta.

Para estos préstamos también resulta indispensable cumplir los parámetros de solvencia exigidos por la entidad crediticia. En la opción de financiación a 72 meses, quien cobra sus ingresos en el banco debe acreditar un haber neto cercano a $3.489.481 por mes. Por su parte, para aquellos solicitantes pertenecientes a la cartera general sin acreditación de sueldo, los requisitos de ingreso mensual exigido suben a un aproximado de $4.247.519.

La alternativa UVA permite comenzar pagando menos

El Banco Nación también dispone de una alternativa UVA con un plazo máximo estipulado en sesenta meses. Para esta opción, los costos implican la unidad de valor adquisitivo más un diecinueve por ciento de TNA destinados a los clientes que perciben sus sueldos en dicha entidad, mientras que para el resto de los usuarios el recargo asciende a la unidad de valor adquisitivo más veinticinco por ciento.

Dentro de la difusión oficial sobre esta variante, un crédito por diez millones de pesos a sesenta meses presenta una cuota inicial cercana a doscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos para quienes perciben sueldos allí. Al extrapolar de forma proporcional este parámetro hacia un monto de veinticinco millones novecientos cuarenta y uno mil quinientos pesos, la cuota inicial rondaría los setecientos cincuenta y nueve mil pesos, sujeto siempre al resultado definitivo que arroje la simulación y evaluación propia del banco.

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