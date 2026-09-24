Cómo comprar un auto 0 km con un crédito del Banco Nación: cuánto hay que pagar por mes

Cómo se calculan las cuotas

Las personas que no perciben sus haberes en el Banco Nación afrontan valores superiores para financiar el vehículo. En un plazo de 72 meses, la cuota mensual calculada se ubica en $1.274.255,85, mientras que al optar por una devolución en 36 meses el pago mensual asciende a $1.549.297,80. Esta brecha deriva de la tasa de interés aplicada, dado que los clientes con sueldo acreditado acceden a una Tasa Nominal Anual fija del 36% con un costo financiero total del 53,40%, en comparación con la TNA del 46% y un costo financiero del 72,30% fijados para la cartera abierta.