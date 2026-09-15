Créditos hipotecarios 2026: qué bancos bajaron sus tasas y cuáles piden menos ingresos

Resumen para apurados
- Bancos argentinos redujeron las tasas de créditos hipotecarios y flexibilizaron ingresos debido a la baja inflacionaria y el respaldo del FGS de Anses.
- El FGS licitó $200.000 millones entre 13 entidades, permitiendo fijar tasas desde el 6,5% y sumar ingresos de hasta cuatro familiares convivientes para acceder a la vivienda.
- La medida busca reactivar el mercado inmobiliario mediante diez licitaciones públicas, facilitando el acceso al primer hogar para miles de familias argentinas.
El descenso de los índices inflacionarios, sumado a la estrategia crediticia implementada con el respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Fgs) de Anses, inyectó un nuevo impulso al mercado inmobiliario. Gracias a esta dinámica, una docena y media de bancos recortaron sus costos financieros o desplegaron productos específicos orientados al sueño de la casa propia.
Dentro del abanico de alternativas, el Banco Ciudad presentó una opción a una tasa competitiva del 6,5% destinada al primer hogar, apalancada por un beneficio económico del Estado porteño. En paralelo, el Banco Nación fijó un interés del 6,7% para aquellos usuarios que acrediten sus salarios en la institución, otorgando un margen de amortización que alcanza las tres décadas.
Cuáles son las tasas que ofrecen los bancos
Condiciones y tasas para créditos hipotecarios UVA presentadas por entidad financiera:
Banco Hipotecario
- Tasa: 7,5%
- Requisito: Clientes con cuenta sueldo.
- Plazo: Hasta 15 años.
- Monto máximo: ~USD 170.000.
- Tasa: 7,5%
- Requisito: Clientes seleccionados o determinados.
- Tasa: 8,5% (tras una reducción reciente).
- Tasa: UVA + 7,5%
- Requisito: Clientes que acrediten sus haberes en la entidad y sea para primera vivienda.
- Plazo: De 15 a 20 años.
- Monto máximo: Hasta 150.000 UVA.
Para alcanzar el monto deseado, diversas instituciones permiten combinar las entradas de dinero con la pareja o conviviente. Ciertas firmas extienden este criterio: el Banco Ciudad acepta integrar a todo el núcleo familiar conviviente, mientras Banco Comafi deja computar hasta cuatro miembros del grupo familiar.
La puesta en marcha de este mecanismo financiero depende de las comparsas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Fgs) de Anses destinadas al crédito habitacional. La licitación inaugural asignó $200.000 millones a 13 entidades, marcando el inicio de un proyecto de diez instancias.