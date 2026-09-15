Créditos hipotecarios 2026: qué bancos bajaron sus tasas y cuáles piden menos ingresos

Dentro del abanico de alternativas, el Banco Ciudad presentó una opción a una tasa competitiva del 6,5% destinada al primer hogar, apalancada por un beneficio económico del Estado porteño. En paralelo, el Banco Nación fijó un interés del 6,7% para aquellos usuarios que acrediten sus salarios en la institución, otorgando un margen de amortización que alcanza las tres décadas.