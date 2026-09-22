¿Cuánto ganás con $500.000? El ranking de los bancos con mejores tasas

Resumen para apurados
- El BCRA difundió las tasas de plazo fijo en Argentina: colocar $500.000 a 30 días genera ganancias de entre $6.667 y $8.750 según el banco elegido.
- Banco Provincia encabeza las entidades tradicionales con una TNA del 21% para no clientes, mientras que otras entidades de primera línea pagan entre el 16% y 20%.
- La dispersión de tasas obliga a los ahorristas a comparar opciones para maximizar el rendimiento mensual de su capital frente a la inflación vigente.
El Banco Central difundió las tasas de referencia que informan las entidades financieras para las inversiones en plazo fijo. Al colocar un monto de $500.000 a un término de 30 días, el rendimiento obtenido varía según cada institución y logra superar la barrera de los $10.000 en ganancias dentro de los bancos con mejor paga.
Para quienes planean realizar esta operación financiera, la rentabilidad posible depende directamente de las condiciones vigentes en la entidad elegida durante ese periodo de un mes. El detalle del beneficio económico según la opción seleccionada permite comparar las alternativas de rendimiento antes de constituir el depósito.
- Banco Nación (20%): $8.333
- Banco Galicia (18,5%): $7.708
- Banco BBVA (19,5%): $8.125
- Banco Santander (16%): $6.667
- Banco Provincia (19,5% para clientes): $8.125
- Banco Provincia (21% para no clientes): $8.750
- Banco Macro (19,5%): $8.125
- ICBC (18,1%): $7.542
- Banco Ciudad (17%): $7.083
- Banco Patagonia (16%): $6.667
- Banco Credicoop (18,5%): $7.708
Por su parte, entre las instituciones bancarias tradicionales de mayor volumen, la opción más conveniente para no clientes la presenta Banco Provincia con una TNA del 21%, logrando un retorno de $8.750. La mayoría de los grandes bancos restantes brinda ganancias menores, situadas en un rango entre los $7.500 y los $8.300 para esa misma colocación a un mes.