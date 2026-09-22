¿Cuánto ganás con $500.000? El ranking de los bancos con mejores tasas

Por su parte, entre las instituciones bancarias tradicionales de mayor volumen, la opción más conveniente para no clientes la presenta Banco Provincia con una TNA del 21%, logrando un retorno de $8.750. La mayoría de los grandes bancos restantes brinda ganancias menores, situadas en un rango entre los $7.500 y los $8.300 para esa misma colocación a un mes.