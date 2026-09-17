Horóscopo chino: el único signo que deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre, según Ludovica Squirru
Un signo del horóscopo chino tendrá un septiembre intenso y deberá enfrentar asuntos pendientes, pedir disculpas y reparar vínculos, según la predicción de Ludovica Squirru. ¿De cuál se trata?
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que la Serpiente deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre para sanar vínculos y ordenar su vida.
- El ciclo estará marcado por la energía del Gallo y el Caballo de Fuego, impulsando conversaciones decisivas, confesiones inesperadas y ajustes financieros.
- Este proceso permitirá definir qué relaciones continuar o transformar, facilitando mayor claridad emocional y estabilidad económica para encarar nuevas etapas.
Septiembre de 2026 se presenta, según las predicciones de Ludovica Squirru, como un período de movimientos y definiciones para los distintos signos del horóscopo chino. En particular, hay uno que atravesará un mes marcado por la necesidad de revisar decisiones, reparar vínculos y cerrar cuestiones que quedaron pendientes.
Se trata de la Serpiente, que tendrá por delante semanas de intensidad, pero también oportunidades para ordenar distintos aspectos de su vida. De acuerdo con la astróloga, septiembre estará atravesado por la energía del Gallo en combinación con el Año del Caballo de Fuego, una convivencia que plantea diferentes desafíos para cada signo.
Para la Serpiente, el período estará especialmente relacionado con los vínculos personales y con situaciones que requieren una definición.
La Serpiente deberá pedir disculpas y reparar vínculos
Uno de los principales ejes de la predicción de Squirru para septiembre está relacionado con la necesidad de reconocer errores, pedir disculpas y reparar relaciones.
El mes aparece como una etapa propicia para revisar aquellos asuntos que quedaron sin resolver y tomar decisiones respecto de ellos. En este contexto, las conversaciones tendrán un papel importante, especialmente cuando se trate de aclarar situaciones del pasado.
La intensidad que caracteriza al período no necesariamente representa una dificultad. Según esta mirada astrológica, también puede convertirse en una oportunidad para ordenar cuestiones personales y adoptar una posición más clara frente a determinados vínculos.
Además, una persona cercana podría revelar un aspecto hasta ahora desconocido o realizar una confesión que modifique la manera en que la Serpiente percibe esa relación.
Qué le espera a la Serpiente en el amor durante septiembre
El plano sentimental también concentrará parte de las novedades para este signo del horóscopo chino.
La predicción contempla la posibilidad de iniciar nuevas etapas amorosas, en un contexto en el que las conversaciones y los cambios en la percepción del otro tendrán un peso importante.
Para quienes atraviesen situaciones pendientes en una relación, septiembre puede presentarse como un momento de definiciones. La revisión de lo ocurrido permitirá, según la predicción, decidir qué vínculos continuar y cuáles necesitan una transformación.
Orden financiero y decisiones firmes
Además de los aspectos vinculados con las relaciones personales, septiembre aparece asociado con una mayor claridad mental y orden financiero para la Serpiente.
La etapa estará marcada por la necesidad de tomar decisiones firmes y poner en orden cuestiones que pudieron quedar postergadas. La intensidad del mes, de acuerdo con la predicción, puede favorecer una mirada más concreta sobre las decisiones personales y económicas.
La advertencia para las Serpientes jóvenes
Squirru también realiza una consideración particular para las Serpientes jóvenes, quienes podrían mostrarse más sensibles durante septiembre.
En estos casos, la recomendación está vinculada con mantener la compostura frente a las situaciones que puedan presentarse. Los cambios y las conversaciones importantes podrían requerir mayor atención antes de responder.
La necesidad de reconocer errores, pedir disculpas o reparar un vínculo puede generar momentos de tensión, por lo que la predicción señala la importancia de afrontar estas situaciones con una actitud cuidadosa.