Septiembre Musical: presentan un espectáculo poético musical dedicado a “Cuchi” Leguizamón

La propuesta llega en una fecha especialmente vinculada con la vida del músico salteño. El próximo 29 de septiembre se cumplirán 109 años de su nacimiento y este domingo se recordará el aniversario de su muerte, ocurrida hace 26 años. A partir de esas dos fechas, el espectáculo propone acercarse a su figura no solamente a través de sus canciones, sino también de sus palabras y de algunos aspectos menos conocidos de su trayectoria.