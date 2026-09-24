Septiembre Musical: presentan un espectáculo poético musical dedicado a “Cuchi” Leguizamón

La música y la poesía se encontrarán mañana en el Museo Histórico “Nicolás Avellaneda”, Congreso 56, para recuperar la obra y la personalidad de uno de los grandes creadores del folclore argentino. A las 21, en el marco del 66º Septiembre Musical Tucumano, se presentará “Cuchiduendeando”, un espectáculo poético musical dedicado a Gustavo “Cuchi” Leguizamón.
La propuesta llega en una fecha especialmente vinculada con la vida del músico salteño. El próximo 29 de septiembre se cumplirán 109 años de su nacimiento y este domingo se recordará el aniversario de su muerte, ocurrida hace 26 años. A partir de esas dos fechas, el espectáculo propone acercarse a su figura no solamente a través de sus canciones, sino también de sus palabras y de algunos aspectos menos conocidos de su trayectoria.
“Cuchiduendeando” recrea parte de la vida y la obra de Leguizamón mediante textos poéticos que incorporan fragmentos de escritos inéditos del músico. Esas palabras estarán acompañadas por canciones de su autoría, algunas muy populares y otras menos frecuentadas, con la intención de recorrer distintas zonas de su producción.
Repertorio
El repertorio incluirá además una zamba escrita especialmente para él. La combinación de textos, música e imágenes busca construir un retrato del creador salteño y acercar al público tanto al músico que se convirtió en una referencia del folclore como al hombre detrás de esas composiciones.
El espectáculo también contará con una propuesta visual: durante la presentación se proyectarán fotografías y caricaturas del músico salteño. Participarán Aimé Quiroga y Jeremías Nieva en canto, Oscar Salvatierra en guitarra y a cargo de los arreglos, y Roberto Espinosa, responsable de los textos y de la interpretación oral. La entrada será libre y gratuita.