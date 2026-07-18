El Cuchi Leguizamón revive en la voz de su hijo Luis

“El arte tiene que emocionar”, es la consigna que mueve a Luis Leguizamón en su regreso a Tucumán, para revivir las composiciones folclóricas inmortales de su padre, Gustavo Cuchi Leguizamón, uno de los nombres infaltables de la historia de las zambas norteñas.
El salteño ocupará esta noche, desde las 21, el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con el recital “Letra y música”, un título que resume acabadamente el legado compositivo del Cuchi al piano con los versos de su entrañable e inseparable amigo, el poeta Manuel J. Castilla. El resultado fue algunas de las piezas más hermosas del género, con elementos importados del jazz y otros ritmos. “Su obra es única y universal y no va a desaparecer, su música sigue viva”, afirma.
El homenaje tendrá también en el escenario a los tucumanos Mariela Narchi y Quique Yance, con el agregado de temas de Rolando Chivo Valladares y de canciones propias con letras del taficeño Osvaldo Chichí Costello. Como invitados especiales estarán Franco López Ríos y Juan Pablo Ance en canto y Victoria Pettorossi en danza.
En el interior
La agenda folclórica abrirá temprano hoy, ya que al mediodía abrirá el predio Mercedes Sosa para una nueva fecha del 46° Fiesta Nacional de la Feria de Simoca, con entrada libre y gratuita. El número principal será a las 16, con la actuación en vivo de El Chaqueño Palavecino. La cartelera anuncia además, entre muchos otros, a Canto 4, Los Fronterizos, Sangre Mansera, Marcelo Toledo y el humor de El Beto Moya, junto a desfiles gauchos y de sulkys y academias de danza.
En la Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA que se desarrolla en Monteros, desde las 18 se desarrollará una Peñita pensada para el público infantil con Fede Fernández, Jair Terna e Indira Salazar y a las 20 seguirá la música en vivo con Alpamato, Canto Nuestro, Bruno Resino y Facundo Aybar, entre otros, con la participación de los ballets Luna Tucumana y Defensores de la Tradición.
En tanto, en el predio Coipú de Famaillá (Malvinas Argentinas al 100) actuará La Matienzo; mientras que en el club deportivo Santa Rita de Colalao del Valle se realizará la Fiesta Provincial del Ponchi.
Por la noche, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo se presentará el recital “Copla y verdad II”, con Marcelo Vera, Mario Aguirre El Chango Zafrero, Leo Lugones e Isaías Vera para mantener viva la tradición a través de la música y la poesía popular.
Preludio (Sarmiento y Lavalle, Banda del Río Salí) anuncia el show de La R’Junta.
Por las peñas
En las peñas de la capital, El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) recibirá a José Costilla, secundado por Ismael Véliz, Romina Barros, David Robles y Los Norteños.
La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Gualicho, Las Voces Nuevas de Tucumán y Pedro Sisali; al tiempo que en El Cardón (Las Heras 50) tendrá lugar el Pastrana Fest y en La 9 (9 de Julio 345) se presentará Disonantes. La Escondida (Miguel Lillo 234) reservó su escenario para el Dúo Tafinando, Escondidos, Lidios y Vicky Fernández.