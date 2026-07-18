El Cuchi Leguizamón revive en la voz de su hijo Luis

El salteño ocupará esta noche, desde las 21, el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con el recital “Letra y música”, un título que resume acabadamente el legado compositivo del Cuchi al piano con los versos de su entrañable e inseparable amigo, el poeta Manuel J. Castilla. El resultado fue algunas de las piezas más hermosas del género, con elementos importados del jazz y otros ritmos. “Su obra es única y universal y no va a desaparecer, su música sigue viva”, afirma.