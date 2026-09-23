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El agro proyecta una cosecha récord y exportaciones por U$S41.500 millones pese al riesgo climático

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción de 157,9 millones de toneladas para la campaña 2026/27.

SOJA. La superficie sembrada alcanzaría las 17 millones de hectáreas.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Bolsa de Cereales estimó en Buenos Aires una cosecha récord de 157,9 Mt para 2026/27, previendo exportar U$S 41.500 millones para impulsar el ingreso de divisas al país.
  • La estimación supera el récord previo de 157,1 Mt. La suba de ingresos responde en dos tercios a mejores precios internacionales y en un tercio al aumento del volumen cosechado.
  • El resultado dependerá del clima y el contexto global. El campo advierte que sostener el nivel récord exigirá bajar retenciones, sumar financiamiento y optimizar infraestructura.
Resumen generado con IA

La campaña agrícola 2026/27 podría marcar un nuevo récord para el campo argentino. Según las primeras estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción de los seis principales cultivos alcanzaría 157,9 millones de toneladas, mientras que las exportaciones agroindustriales llegarían a U$S41.497 millones, con un incremento del 6,9% interanual.

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Las proyecciones fueron presentadas durante el lanzamiento de la nueva campaña gruesa. La entidad calcula que la superficie sembrada llegará a 37,02 millones de hectáreas, un 0,2% más que en el ciclo anterior, mientras que la producción crecería un 0,5%.

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De cumplirse el escenario previsto, la cosecha superaría levemente los 157,1 millones de toneladas obtenidos en la campaña anterior, que ya había marcado un máximo histórico. Sin embargo, la Bolsa de Cereales advirtió que se trata de una estimación inicial y que el resultado final estará condicionado por la evolución del clima y las decisiones productivas de los próximos meses.

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“Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles. Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, señaló Ramiro Costa, gerente general de la entidad.

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El campo aportaría más dólares 

Uno de los principales datos de la proyección es que el aporte económico del complejo agroindustrial crecería a un ritmo mayor que la producción. La Bolsa de Cereales estima que el Producto Bruto Agroindustrial alcanzará los U$S54.297 millones, un 5,9% más que en la campaña anterior. En tanto, las exportaciones llegarían a U$S41.497 millones, con una mejora del 6,9%.

Según el escenario proyectado, aproximadamente un tercio del aumento de las exportaciones estaría explicado por un mayor volumen comercializado, mientras que los dos tercios restantes responderían a una mejora de los precios.

La recaudación fiscal asociada a la actividad agroindustrial, por su parte, alcanzaría los U$S15.037 millones, un 3,9% más que en el ciclo anterior. “La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, sostuvo Costa.

Las perspectivas se conocen además en un escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, que puede generar movimientos en los precios de los granos y afectar los costos de producción a través de insumos como fertilizantes, además de la logística, los fletes y los seguros.

Soja y maíz, los cultivos que impulsan la campaña

Las primeras proyecciones muestran comportamientos diferentes entre los principales cultivos. La soja, el maíz, el girasol y el sorgo registrarían aumentos, mientras que el trigo y la cebada tendrían una producción inferior a la de la campaña anterior.

- Soja: la superficie sembrada alcanzaría las 17 millones de hectáreas y la producción llegaría a 53,6 millones de toneladas, un 7% más que en el ciclo anterior.

- Maíz: la cosecha se ubicaría en 66 millones de toneladas* con un crecimiento interanual del 3,1%. La superficie sembrada se mantendría en torno de las 8,4 millones de hectáreas. Entre los factores que condicionan la decisión productiva aparece la incidencia de la chicharrita en distintas regiones del país.

- Girasol: se proyecta una superficie de 3,1 millones de hectáreas y una producción de 7 millones de toneladas.

- Sorgo: alcanzaría las 2,85 millones de toneladas, un 1,8% más que en la campaña anterior.

En sentido contrario, el trigo tendría una producción estimada de 23,4 millones de toneladas, una caída del 15,8% interanual. Aun así, sería la segunda mayor cosecha de la historia del cultivo en el país.

La cebada, en tanto, alcanzaría los 5 millones de toneladas, con una disminución del 7,4% respecto del ciclo anterior.

Retenciones, infraestructura y financiamiento, entre los desafíos

La política tributaria volvió a ocupar un lugar central durante la presentación de la campaña. El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, destacó la reducción de los derechos de exportación y reclamó continuar con ese proceso.

“Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar”, sostuvo.

En la misma línea, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, destacó que la nueva campaña comienza con una carga de derechos de exportación inferior a la de años anteriores y consideró que esa reducción representa un incentivo para la actividad.

Pero la Bolsa de Cereales planteó que la competitividad del sector no depende únicamente de la presión tributaria. Entre los principales desafíos identificó la infraestructura y la logística, el acceso al financiamiento, la apertura de nuevos mercados, la simplificación regulatoria, la innovación y la previsibilidad para las inversiones.

La entidad también destacó iniciativas desarrolladas junto con organismos públicos y actores privados en áreas como semillas, buenas prácticas agropecuarias, digitalización de instrumentos comerciales, biocombustibles, trazabilidad y apertura de mercados.

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