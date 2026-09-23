El agro proyecta una cosecha récord y exportaciones por U$S41.500 millones pese al riesgo climático

El campo aportaría más dólares

Uno de los principales datos de la proyección es que el aporte económico del complejo agroindustrial crecería a un ritmo mayor que la producción. La Bolsa de Cereales estima que el Producto Bruto Agroindustrial alcanzará los U$S54.297 millones, un 5,9% más que en la campaña anterior. En tanto, las exportaciones llegarían a U$S41.497 millones, con una mejora del 6,9%.