La Nación autorizó una nueva soja genéticamente modificada

En forma complementaria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evaluó la aptitud del producto para consumo humano y animal y concluyó que la soja es tan segura y no menos nutritiva que su contraparte convencional y otras variedades comerciales. Asimismo, la Dirección de Políticas de Mercados analizó el impacto potencial de su comercialización y determinó que no se identifican riesgos para las exportaciones argentinas de soja y sus derivados.