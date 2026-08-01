Soja: Apronor concluyó que el balance fue negativo

El talón de Aquiles operativo residió en una crisis logística sin precedentes. En primer término, los precios de los fletes hacia los puertos sufrieron una duplicación nominal frente a la campaña anterior: de $ 40.000 a $ 45.000 por tonelada en el ciclo pasado, los valores treparon abruptamente hasta los $ 85.000 y cifras superiores. A este tarifazo se sumó una severa escasez de unidades de transporte impulsada por la saturación en la zona núcleo y demoras crónicas en las descargas portuarias.